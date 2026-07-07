El referente libertario de Tigre Segundo Cernadas defendió la gestión de Javier Milei y aseguró que el Presidente está llevando adelante “la transformación más grande de la Argentina”. Además, afirmó que “los argentinos están mejor que antes”, aunque admitió que al Gobierno le falta mejorar su comunicación.

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Cernadas, dirigente cercano a Patricia Bullrich y uno de los armadores más visibles de La Libertad Avanza en el distrito, realizó estas declaraciones durante una entrevista con el periodista Alejandro Cancelare en el programa Sentido Común.

“Yo tengo 54 años y nunca se ha visto un presidente con los huevos que tiene Milei para hacer las transformaciones que está haciendo”, afirmó. Y agregó: “Estamos hablando del presidente más valiente que ha tenido en la historia de la Argentina”.

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El dirigente libertario destacó la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores económicos. “Ha bajado la inflación, ha bajado la pobreza, está mejorando la economía, que está empezando a crecer”, sostuvo.

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Además, aseguró que el promedio de los argentinos atraviesa una situación mejor que en años anteriores. “El promedio de los habitantes de la Argentina está mejor que el año pasado, que el anterior y que el anterior. Estos son datos, no es un invento mío”, afirmó.

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Durante la charla, Cernadas reconoció una dificultad dentro del oficialismo: la comunicación. “¿Cuál es el problema que tenemos en La Libertad Avanza? La comunicación”, señaló.

Según el dirigente de Tigre, el Gobierno debería explicar mejor sus medidas para evitar que se imponga una mirada negativa sobre la gestión. “Tenemos que hacer un mejor trabajo en comunicar los éxitos del Gobierno, porque si no gana el relato de que las cosas están mal”, explicó.

Consultado sobre las críticas de sectores que aseguran que el ajuste golpeó a trabajadores y jubilados, Cernadas reconoció que hay personas que atraviesan dificultades, pero defendió el rumbo económico.

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“Hay algunos que están peor y otros mejor. Es un proceso muy difícil”, sostuvo. Y comparó la situación actual con un partido de fútbol: “Estamos perdiendo 7 a 0, pero metimos un gol. Estamos remontando”.

Por otro lado, planteó que el oficialismo debe ampliar su base política y mejorar su vínculo con otros sectores. “Yo creo que está bueno que Milei abrace más, que una más”, afirmó.

También se refirió al escenario bonaerense y a la interna opositora en Tigre. “Si realmente queremos que a Milei le vaya bien a nivel nacional, nosotros tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó los cambios de postura de algunos dirigentes que antes criticaban al Presidente y ahora buscan acercarse a La Libertad Avanza. “No puede ser que los que hace seis meses odiaban a Milei, hoy se ponen la peluca y son de Milei”, lanzó.

Sobre su propio futuro político, Cernadas aseguró que su prioridad es que el Gobierno tenga éxito. “A mí la política me chupa tres huevos. Yo quiero de verdad que mis hijos tengan un país mejor”, expresó.

Y cerró: “Si yo pierdo votantes porque digo lo que digo, me importa tres carajos. Yo quiero que Milei sea un éxito”.