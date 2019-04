Miguel Ángel Díaz, secretario general del gremio docente de UDOCBA, cruzó a Víctor Aiola. El intendente del municipio de Chacabuco alineado a Cambiemos declaró días atrás que “la educación fue manejada mucho tiempo por quienes no debían, los sindicatos”.

“Lo que dijo es absolutamente falso y habla en beneficio de una determinada clase política que no quiere responsabilizarse de los desastres que pudimos haber evitado. El responsable es el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el consejo general. Es decir, hay una estructura enorme lleno de inspectores, jefes de ramas, regiones, zonas, todos ellos son quienes han gobernado las distintas gestiones”, señaló a Lanoticia1.com

Sobre una posible solución del conflicto docente, el gremialista afirmó que “la única forma de solución es que cuando (desde el gobierno) ofrezcan 16 por ciento sea eso y no 5%”. “Si dan el 16% es solamente una porción pequeña del salario y el aumento no termina siendo nada”, enfatizó Díaz.

Además, aseguró que desde la administración de Cambiemos “quieren esconder y mentirle a la sociedad en su conjunto”. “Si van a hacer una oferta de incentivo salarial que sea en la totalidad del salario y de una sola vez”, subrayó.

Al ser consultado por la posibilidad de que María Eugenia Vidal cierre la paritaria salarial por decreto, el titular del gremio ironizó al disparar que “los monos con una navaja son muy peligrosos”.

Y agregó: “Estamos gobernados por unas pobres personas que no tienen sueños ni utopías, no quiere a la gente ni ama al pueblo. Tienen una concepción de la vida que no coincide con la del pueblo argentino”.