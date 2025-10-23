La adolescente Alma Milagros Malagreca, de 15 años, desapareció el lunes en Gregorio de Laferrere, partido bonaerense de La Matanza, y su familia está desesperada por encontrarla. Según denunciaron, Alma ingresó al colegio ese día y cuando su mamá fue a buscarla al finalizar las clases, ya no estaba.

Las sospechas apuntan a un joven de 23 años, señalado como su novio, quien podría haberla llevado. Matías Malagreca, padre de Alma, relató a TN que “nosotros nos lo impedimos, el muchacho tiene 23 años. No sabemos si se fue con él o está raptada. Queremos que la familia de él se acerque a ayudarnos”.

Según informó la organización Desaparecida.org, Alma vestía un pantalón negro, remera blanca y mochila de Boca Juniors al momento de su desaparición. Desde entonces, su familia y allegados comenzaron una intensa búsqueda por distintos puntos del partido.

La madre de la adolescente, Zaira Malagreca, contó a LN+ que Alma había tenido escapadas anteriores con el joven y que se conocieron en una plaza mientras jugaban vóley. “Es un pibe de calle. Nosotros como padres no estamos de acuerdo porque él es mayor y ella es una nena”, agregó. Según detalló, el lunes de la desaparición, el joven salió de su casa alrededor del mediodía.

El padre relató también un tenso intercambio telefónico con el sospechoso: “Me dijo ‘no nos faltemos el respeto porque yo soy policía’. Le respondí ‘si sos policía, tené huevos para enfrentarte a mí’. Y me cortó el teléfono”, señaló.

El martes por la noche, familiares y vecinos realizaron una manifestación en la Ruta 21, en Laferrere, para visibilizar la búsqueda. La hermana de Alma, Iara Aylen, difundió un mensaje en redes sociales solicitando colaboración: “Fueron buscados por todo Laferrere, por favor si saben dónde pueden estar avisen”.

La investigación está a cargo de la DDI de Buenos Aires, que realiza operativos en distintos puntos del conurbano bonaerense. Las autoridades solicitan que cualquier información se comunique al 911 o con la dependencia policial más cercana.