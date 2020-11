La Policía busca a una joven de 25 años que desapareció ocho días atrás junto a su hija, una nena de 9, de su casa del partido bonaerense de San Martín. Se trata de Jazmín Godoy y la niña Lucila Montes, quienes residen en la zona de Villa Hidalgo, junto con la mamá y un hermano mayor de la joven.

Según Patricia, la madre de Jazmín, la joven se fue de la casa el lunes 9 de noviembre. Se llevó su celular, aunque dejó el de la nena, poca ropa y también quedó en la casa gran parte del dinero que poseía. "Me extrañó mucho que se lleve la nena, nunca la dejaba salir desde que empezó la pandemia", explicó Patricia.

La mujer dejó pasar unos días mientras realizó algunas averiguaciones familiares y luego resolvió radicar la denuncia, por lo que en el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín.

Mientras se iniciaban las averiguaciones policiales, familiares y allegados motorizaban la búsqueda en redes sociales. Según contó Patricia, Jazmín no tenía una buena relación con su ex pareja y padre de la nena, un joven de la misma edad. No obstante, dijo no tener sospechas sobre su ex yerno.