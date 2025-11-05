Una niña de 6 años de Campana, Renata López, necesita con suma urgencia inyectables de vitamina B12 Bagó, el único medicamento que su hija puede recibir a diario tras ser trasplantada del corazón.

Ads

“Es la única que puede inyectarse, ni una parecida, ni otra opción”, sostuvo la mamá en un mensaje viral donde explica que el producto está en falta en todas las farmacias y que, incluso, la propia empresa Bagó confirmó que no lo está produciendo actualmente.

“Si no la consigo, lamentablemente debo internarla”, advirtió la mujer.

Ads

El motivo del mensaje de la madre de Renata es solicitar a todo aquel que pueda tener ampollas sin vencer del producto que se las venda mientras el laboratorio retoma la producción.

Quien pueda colaborar con la menor, comunicarse al 3489-353411.

Ads