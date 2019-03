La mampostería de una viga en la Escuela N°25 de la localidad de Del Viso, en el municipio de Pilar, se cayó en un aula de primer grado. Entre los afectados hubo dos nenes de seis años heridos que fueron trasladados a un hospital local.

El hecho ocurrido en la entidad educativa motivó a que este viernes, Roberto Baradel, el titular de Suteba, brindó una conferencia de prensa en la que anunció un paro del Frente de Unidad Docente (FUBD) en todo el distrito.

“No da más la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, no sabemos qué tiene que esperar la Gobernadora para reaccionar. El slogan del Gobierno de ‘cada día cuenta’ no representa la necesidad de los chicos en las escuelas, significa que vayan cada día, no importa cómo, y en condiciones riesgosas para sus vidas y la de los docentes. Después de la medida de fuerza, el lunes arrancaron las clases pero muchas escuelas no pudieron hacerlo por problemas de infraestructura”, señaló.

Además, precisó que “el Gobierno dejó a las Escuelas en estado de abandono”. “Estamos denunciando hace mucho tiempo, antes y después que sucediera lo de Sandra y Rubén. ¿Qué espera el Gobierno para reaccionar, otra pérdida de docente, auxiliar o de alumnos? Las Escuelas deben ser lugares seguros, no pueden obligar a chicos y docentes a asistir en malas condiciones y el Ministerio de Trabajo debería verificar esto. Yo le pregunto a los funcionarios si mandarían a sus hijos a escuelas en este estado”, afirmó.

Y agregó: “El lunes vamos a reunirnos como FUDB, luego de Asambleas en las Escuelas y reunión de delegados, porque las clases iniciaron el lunes y ‘con los chicos en las aulas’, hasta el día de hoy, el Gobierno no nos convocó a paritarias para discutir una nueva propuesta y las condiciones de enseñanza y aprendizaje para chicos y docentes. Si no nos convocan, vamos a realizar medidas de fuerza porque no tenemos respuestas, el Gobierno no puede hacernos responsables de un conflicto que se genera por su desidia, abandono y su incapacidad de resolver”.

Liliana Montiel, secretaria general del SUTEBA Pilar, detalló que “en la Escuela Nº 25 de Del Viso, en el turno tarde de ayer (por el jueves), en un aula de primer año se desprendió mampostería de una viga y golpeó en la cabeza a dos chicos, quedando uno de ellos internado”.

En tanto, planteó que “si la maestra no hubiese accionado con celeridad, hoy estaríamos lamentando una tragedia mayor”. “El FUD de Pilar está de paro y se realizará un abrazo a la Escuela para denunciar que esta situación es responsabilidad del recorte de los Gobiernos Provincial y Municipal”, concluyó.