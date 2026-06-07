La despedida a Carlos "Indio" Solari comenzó este domingo en medio de una movilización popular que desbordó todas las previsiones. Miles de fanáticos llegaron desde distintos puntos del país al Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, donde se realiza el velorio del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La magnitud de la convocatoria obligó a los organizadores a abrir las puertas antes del horario previsto. Aunque el ingreso estaba anunciado para las 11.00, la presencia de una multitud desde las primeras horas de la mañana aceleró el operativo para permitir el acceso de los asistentes.

El último adiós al Indio Solari. pic.twitter.com/n5Z4UXDhOM — Marcelo Pasetti (@marcelopasetti) June 7, 2026

Minutos antes de la apertura oficial, la fila para ingresar ya superaba las 15 cuadras y se extendía por distintas arterias de Villa Domínico. Banderas, remeras con imágenes del Indio, bombos, bengalas de humo y canciones de Los Redondos acompañaron una vigilia cargada de emoción.

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Desde la madrugada comenzaron a arribar micros provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. También se observaron familias enteras, grupos de amigos y seguidores que decidieron pasar la noche en las inmediaciones del predio para asegurarse un lugar en la despedida.

El clima fue de profundo respeto, aunque atravesado por la mística característica del universo ricotero. A medida que avanzaba la fila, cientos de personas entonaban clásicos como "Ji Ji Ji", "Juguetes Perdidos" y "Un ángel para tu soledad", transformando la espera en una ceremonia colectiva.

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El operativo de seguridad dispuesto por el Municipio de Avellaneda y el Gobierno bonaerense incluyó cortes de tránsito, controles de acceso y la presencia de personal sanitario para asistir a los asistentes.