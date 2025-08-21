Un grupo de amigos y allegados despidió con gritos, disparos y motos a Thiago Ezequiel G., alias ‘Cogo’, el joven de 17 años que fue abatido por la víctima de un robo en José C. Paz. La escena se vivió en el barrio Las Casitas de Chacabuco, donde se concentraron para darle el último adiós.

El hecho que derivó en su muerte ocurrió en la esquina de Ruta 8 y Washington, cuando Thiago y un cómplice intentaron asaltar a un hombre. La víctima se resistió y en medio del forcejeo, Thiago recibió dos disparos: uno en el brazo izquierdo y otro en el pecho.

El menor fue hallado a pocas cuadras, en Ruta 8 y Guanacaste, y trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Pablo Nogués, donde finalmente murió, según informó Malvinas Argentinas Noticias.

