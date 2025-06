En medio de una fuerte tensión, trabajadores despedidos de la empresa SECCO, dedicada a la generación de energía eléctrica dentro del predio de CEAMSE en San Martín, realizan este lunes un corte en la autopista Camino del Buen Ayre. La protesta, que incluye a familiares y organizaciones solidarias, busca visibilizar el conflicto laboral que ya afecta a 36 familias.

La jornada de lucha coincide con una nueva audiencia convocada a las 10.00 en el Ministerio de Trabajo bonaerense, en la delegación de San Martín, donde los empleados exigen la reincorporación inmediata.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Ariel Moreno, delegado de los trabajadores, advirtió que los despidos “fueron discriminatorios” y apuntó directamente contra la empresa:

Moreno explicó que todos los despedidos pertenecen a una agrupación sindical de base y denunció que se trata de una clara represalia por la militancia gremial:

“A los que echaron son compañeros que reclaman mejores condiciones laborales o visibilizan los conflictos con la ecología y el destrato. Parece que eso no le cayó bien a la empresa”.

La empresa SECCO, de origen multinacional, tiene operaciones en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, y en el caso de San Martín, gestiona tres plantas generadoras. Actualmente, una de ellas está bajo una medida de “brazos caídos”, con permanencia pacífica de los empleados para mantener el reclamo visible.

El delegado también relató la difícil situación que atraviesan los despedidos:

“El Día del Padre fue horrible. La angustia es enorme. Hay incertidumbre, no hay ingresos, no hay un plato de comida en la mesa. Muchos de nosotros nos formamos durante más de 10 años como trabajadores eléctricos de emergencia y hoy no tenemos ni respuesta ni trabajo”, lamentó.