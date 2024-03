Luego de los fuertes temporales que azotaron a gran parte del país y la Provincia, el Gobierno Nacional, decidió avanzar esta semana con despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los trabajadores advirtieron que las medidas de recorte del personal afectarán el normal funcionamiento del organismo, que brinda servicios esenciales como los pronósticos del clima, alertas tempranas y otros.

Si bien las primeras notificaciones de despidos llegaron a comienzos de semana, este jueves, se viralizó un video en el que los trabajadores homenajean al vocero del servicio, Lucas Berengua, oriundo de Azul y con 21 de servicio en la agencia nacional.

Comenzó a trabajar en el 2003, “el organismo era de la Fuerza Aérea Argentina en ese entonces”, recuerda el azuleño y continúa: “Y la verdad es que en estos organismos técnicos no se puede bajar con la misma guadaña con la que están bajando en todos lados. La situación hoy ha sido realmente preocupante, denigrante, me atrevo a decir perversa, porque escudados en una situación de ajuste despiden a ciertas personas que no son nuevas, ya estaban armadas en una línea”.

“Yo hace 21 años que me encuentro en la planta transitoria del Estado. Yo no soy un ñoqui”, agregó Berengua en diálogo con C5N y explicó que cuando “uno está 21 años en un organismo brindando un servicio público con vocación te marcan tu personalidad, te marcan tu unidad”.

Aclaró que no fue notificado formalmente del despido, “como mis compañeros que hoy recibieron de la misma manera que yo, como si estuviéramos ahora hablando por Zoom, porque lo recibí de la misma manera delante de quien hoy está a cargo de la dirección, pero por altavoz, de quien es mi directora nacional. En ese nivel de perversión hoy se manejó esta situación que realmente es impresionante”.

Berengua, quien fue el meteorólogo más joven del país, explicó que ni él ni sus compañeros recibirán indemnización: “No me corresponde, soy artículo 9 en la Administración Pública Nacional y eso contempla que nos dejan sin indemnización a pesar de los 21 años de servicio”. Y agregó: “Estoy en tratamiento médico con un problema de salud serio desde hace aproximadamente 12 meses”.

“Independientemente de ello me reintegré a mis tareas laborales en julio del 2023 y estando en tratamiento y siendo recomendada mi permanencia por razones de salud, hace pocos días nada más en un certificado médico, hoy de todas maneras me notificaron la salida con todo lo que eso implica”, se lamentó.

“Son muchos años en mi carrera, mi carrera universitaria, yo me recibo a través de una beca del propio servicio meteorológico que me dio cuando tenía 23 años. Estamos hablando que hoy tengo 38 y desde los 16 estaba en el servicio”, manifestó y agregó: “¿Sabés qué nos duele más a muchos? Las formas, el desprecio”.

En ese marcó destacó que “me quedo en esta situación con el amor inconmensurable de todos mis compañeros a quienes en nombre mío y en nombre de quienes hoy quedamos afuera y nos demostraron que este gesto de amor es impagable, es impagable. No hay perverso que pueda con el acto de amor y la carrera del amor”.