Un clima de incertidumbre atraviesa al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras el avance del ajuste impulsado por el Gobierno nacional, que ya provocó más de 140 despidos en todo el país. En ese contexto, la ciudad de Junín mantiene su plantel completo, aunque la continuidad del servicio nocturno “pende de un hilo”.

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Según informó el medio Diario Democracia, la delegación local se posiciona como un punto estratégico dentro de la red meteorológica bonaerense, ya que es la única en su zona que sostiene cobertura las 24 horas, los siete días de la semana. Sin embargo, especialistas advierten que la eventual pérdida del turno noche implicaría una ruptura en la cadena de información técnica, clave tanto para la seguridad aeronáutica como para la actividad agropecuaria.

Actualmente, la estación de Junín cuenta con siete trabajadores, tres de planta permanente, tres contratados bajo distintas modalidades y un efectivo militar que se retirará a fin de año. Si bien hasta el momento no se registraron cesantías en la ciudad, el temor radica en la posible no renovación de contratos, lo que reduciría la dotación al mínimo y haría inviable sostener la operatividad completa.

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El proceso de ajuste, enmarcado en la política de “modernización” del Estado que impulsa la administración de Javier Milei, contempla una reducción significativa del personal del SMN, que pasaría de unos 780 empleados a poco más de 500 en los próximos meses. Las directivas provienen de áreas como el Ministerio de Defensa y la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

Desde el sector gremial, la preocupación crece. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el SMN convocó a un paro activo para el viernes 24 de abril, entre las 5 y el mediodía, que podría afectar la normalidad de los vuelos en todo el país, con excepción de operaciones sanitarias o humanitarias.

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En este escenario, la situación de Junín refleja el delicado equilibrio entre sostener un servicio considerado esencial y el avance de un ajuste que, según advierten los trabajadores, podría tener consecuencias directas en la calidad y continuidad de la información meteorológica. “Si perdemos un solo turno, se rompe la cadena de información. No se trata de llenar una planilla; se trata de vigilar el cielo”, señalaron fuentes cercanas a la estación local