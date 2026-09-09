Concejales del bloque Fuerza Patria de Olavarría presentaron un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para expresar su acompañamiento a las familias afectadas por los 19 despidos registrados en la empresa minera Galasur S.A., ubicada en Sierra Chica.

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Los ediles consideraron que la situación laboral atraviesa a una actividad central para la economía local y cuestionaron las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Según plantearon, los despidos “no son un hecho aislado ni una decisión empresarial desconectada de la realidad”, sino una consecuencia del ajuste y de la paralización de la obra pública.

Reclamo por la deuda con Galasur

Uno de los principales puntos planteados por Fuerza Patria fue la regularización de una deuda superior a $1.800 millones que el Estado nacional mantiene con Galasur, vinculada a trabajos realizados para el sistema ferroviario y vial.

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En ese sentido, solicitaron que se reactive la obra pública y se cancelen los fondos adeudados, al considerar que ambas medidas podrían contribuir a sostener la actividad minera y preservar puestos de trabajo.

“Desde nuestro bloque presentamos un proyecto de comunicación para que el Concejo Deliberante exprese su rechazo a los despidos, acompañe a los trabajadores y sus familias”, señalaron los concejales.

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El bloque también puso el foco en la decisión de la empresa de aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo que implica el pago de una indemnización equivalente al 50% de la correspondiente a un despido sin causa.

Para los concejales, “resulta inadmisible que sean los trabajadores quienes terminen pagando las consecuencias de decisiones económicas tomadas por el Gobierno Nacional”.

Además, reclamaron la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, avanzar con las instancias de conciliación y evitar nuevos despidos.

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Pidieron reactivar una comisión del Concejo

Otro de los pedidos formulados fue la urgente reactivación de la Comisión de Trabajo y Empleo del Concejo Deliberante, actualmente presidida por el bloque La Libertad Avanza.

Desde Fuerza Patria remarcaron la importancia de que el cuerpo legislativo intervenga frente a la situación que atraviesan los trabajadores de Galasur y sus familias.

“Olavarría nació y creció alrededor de la minería. Cuando se paraliza la obra pública se apagan canteras, se cierran turnos, caen las ventas del comercio local y cientos de familias ven amenazado su futuro”, sostuvieron.