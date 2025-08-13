Tango Motorsports, promotor del 31° Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, firmó un convenio con el Intendente de Junín, Pablo Petrecca, anunciando la presentación del TOP RACE y TC2000 el 30 y 31 de agosto en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de la ciudad de Junín. También se anunció que Junín será parte del calendario para las temporadas 2026 y 2027.

En la conferencia de prensa, que se desarrolló en las instalaciones del trazado juninense Petrecca señaló que en el distrito son “amantes del automovilismo”. “El Autódromo vuelve a brillar con el sonido lindo de estos vehículos. Agradezco a Tango Motorsports por el trabajo que hacen para que podamos hoy confirmar este regreso”, afirmó.

Allí estuvieron presentes Alejandro y Diego Levy (Autoridades de Tango Motorsports), Daniel Maroscia (Presidente del Automoto Club Junín) y los pilotos del TC2000, Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) y Franco Morillo (Pro Racing).

Por su lado, Alejandro Levy dijo: “Es muy importante para la ciudad y para nosotros formar parte de este evento. Que el TC2000 venga acompañado del Top Race va a generar un gran movimiento para restaurantes, hoteles y los negocios llenos. Quiero agradecer a todos por el gran fin de semana que vamos a vivir a puro automovilismo”.

Ponce de León (Corsi Sport), quien correrá de local, manifestó: “Correr de local para nosotros es increíble, me pone muy contento y me apasionado mucho estos tipos de eventos por todo lo que conlleva. A nivel personal, me enorgullece. Felicito a cada uno por su gestión y les agradezco por traer nuevamente al automovilismo a Junín, con esta SUV nueva”.

Morillo (Pro Racing) será otro piloto que hará de local en Junín y se mostró muy entusiasmado sobre esta gran oportunidad: “Quiero agradecer al Automoto Club, que hizo un gran esfuerzo para poner nuevamente al automovilismo nacional en pista. Sabemos lo que significa que la mejor categoría del automovilismo argentino corra aquí en Junín. Estoy disfrutando el momento y feliz de ser parte del TC2000”.

De esta manera, el Top Race recupera otra plaza simbólica a la que regresará después de diez años esta vez junto a la 7º fecha del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA y la Fiat Competizione. La última carrera en el trazado juninense fue el 10 de noviembre de 2015 con la victoria de Matias Rodríguez con un Mercedes-Benz.