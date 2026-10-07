Después de 28 años de actividad, Bodega La Pequeña anunció que cerrará sus puertas el próximo 30 de noviembre en Coronel Pringles. La decisión volvió a poner en el centro de la escena la situación que atraviesan los comercios de distintas localidades del interior bonaerense, en un contexto de caída del consumo y dificultades para sostener la actividad.

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La empresa comunicó la decisión a través de una carta dirigida a sus clientes y a la comunidad. Allí explicó que se trataba de una determinación que venía siendo analizada desde hacía tiempo y señaló como factores los cambios en los formatos de venta, el desgaste de tantos años de actividad y la situación económica actual del país.

La bodega continuará atendiendo normalmente hasta fin de noviembre. Durante las próximas semanas, sus vendedores, repartidores y personal administrativo se contactarán con los clientes para ordenar cuentas, cobranzas y otros trámites pendientes.

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“Pringles se viene abajo”

La noticia tuvo una fuerte repercusión entre los vecinos, que dejaron numerosos mensajes en la publicación de Diario El Orden de Coronel Pringles.

Más allá de la despedida a un comercio conocido, varios comentarios reflejaron la preocupación por la cantidad de actividades y comercios tradicionales que tienen dificultades para sostenerse. Algunos vecinos hablaron directamente de una ciudad que pierde movimiento y oportunidades, mientras otros relacionaron la situación con la caída del consumo y el contexto económico.

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“Pringles se viene abajo”, resumió uno de los comentarios, en una expresión que sintetizó el malestar de parte de la comunidad ante la pérdida de comercios y fuentes de trabajo.

Otros vecinos recordaron el vínculo que Bodega La Pequeña mantuvo durante años con instituciones y actividades de la ciudad y localidades cercanas. Entre los mensajes también aparecieron testimonios de personas que trabajaron allí y de clientes que destacaron la atención y la trayectoria del comercio.

El cierre se produce además en un escenario en el que los pequeños y medianos comercios del interior bonaerense enfrentan cambios en los hábitos de consumo, menor movimiento y una competencia cada vez mayor por el avance de las importaciones, factores que impactan especialmente en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos.

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En su despedida, los propietarios de Bodega La Pequeña evitaron extenderse sobre el futuro y concentraron el mensaje en agradecer a quienes los acompañaron durante casi tres décadas.

“Más que simplemente despedirnos, queremos agradecerles de corazón por la confianza, el acompañamiento y fidelidad durante todo este tiempo”, expresaron.

El 30 de noviembre, después de 28 años, la persiana de Bodega La Pequeña se bajará definitivamente. Para muchos vecinos, no será solamente el cierre de un comercio: será también otra señal de las dificultades que atraviesa la actividad económica en una ciudad del interior bonaerense.