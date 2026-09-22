Luego de la visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles volvió a reclamar al Gobierno nacional por los fondos comprometidos para la recuperación de la ciudad tras los temporales que provocaron graves daños en calles, servicios e infraestructura urbana.

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Susbielles sostuvo que Bahía Blanca todavía atraviesa las consecuencias de dos catástrofes recientes, que dejaron pérdidas humanas, daños materiales y consecuencias sociales que continúan afectando a los vecinos.

En ese marco, cuestionó que los compromisos asumidos por la Nación para acompañar la recuperación de la ciudad no se hayan concretado. Según planteó, estaban previstas obras hidráulicas, mejoras en accesos viales y asistencia para comerciantes afectados.

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Uno de los reclamos apunta a un anuncio realizado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien había comprometido un aporte de $26.000 millones para comerciantes de Bahía Blanca. De acuerdo con Susbielles, esos recursos nunca llegaron. “Tampoco llegó un solo centavo”, afirmó en declaraciones publicadas en El Día.

El intendente también cuestionó que la visita presidencial tuviera un objetivo político en lugar de abrir una instancia institucional para analizar la agenda pendiente de la ciudad.

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Susbielles no mantuvo una reunión con Milei durante la visita y volvió a plantear la necesidad de que el Gobierno nacional cumpla con los compromisos asumidos para acompañar la recuperación de Bahía Blanca.