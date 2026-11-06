"Hoy hay familias que ni siquiera pueden pagar un alquiler y jóvenes que deben seguir viviendo con sus padres: es el resultado de un modelo que excluye y no ofrece soluciones. Después de todo lo que estamos atravesando, nadie puede venir a decirnos que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de nuestro pueblo”, sentenció Kicillof.

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“La Argentina tiene un problema habitacional muy grande, que requiere respuestas urgentes: cientos de miles de familias necesitan una vivienda y millones de personas todavía no tienen acceso a servicios básicos como el agua y las cloacas”, señaló el Gobernador, y agregó: “No estamos hablando de lujos ni privilegios, sino de condiciones mínimas de vida y dignidad: no puede ser que mientras tantas familias necesitan un lugar donde vivir, haya viviendas desocupadas y una desigualdad cada vez más grande”.

En el marco de la jornada se realizaron mesas de debate con eje en: planificación urbana, ordenamiento territorial y acceso al suelo; infraestructura, servicios y equipamiento; acceso a la vivienda; y sociocomunitario, productivo y regularización dominial.

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El Gobernador estuvo secundado por el Intendente local, Andrés Watson; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios.

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