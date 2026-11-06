"Después de Milei, nadie más podrá decirnos que la mano invisible del mercado puede resolver los problemas del pueblo”
“Por responsabilidad del Presidente, estamos viviendo una crisis cada vez más grave: su política económica destruye la industria, el trabajo y el sueño de miles de argentinos que aspiran a acceder a la casa propia”, destacó el Gobernador Axel Kicillof al encabezar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Hábitat y Territorio”, en el Polideportivo Municipal La Patriada de Florencio Varela.
"Hoy hay familias que ni siquiera pueden pagar un alquiler y jóvenes que deben seguir viviendo con sus padres: es el resultado de un modelo que excluye y no ofrece soluciones. Después de todo lo que estamos atravesando, nadie puede venir a decirnos que la mano invisible del mercado va a resolver los problemas de nuestro pueblo”, sentenció Kicillof.
“La Argentina tiene un problema habitacional muy grande, que requiere respuestas urgentes: cientos de miles de familias necesitan una vivienda y millones de personas todavía no tienen acceso a servicios básicos como el agua y las cloacas”, señaló el Gobernador, y agregó: “No estamos hablando de lujos ni privilegios, sino de condiciones mínimas de vida y dignidad: no puede ser que mientras tantas familias necesitan un lugar donde vivir, haya viviendas desocupadas y una desigualdad cada vez más grande”.
En el marco de la jornada se realizaron mesas de debate con eje en: planificación urbana, ordenamiento territorial y acceso al suelo; infraestructura, servicios y equipamiento; acceso a la vivienda; y sociocomunitario, productivo y regularización dominial.
El Gobernador estuvo secundado por el Intendente local, Andrés Watson; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios.
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