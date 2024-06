El DNU que impulsó Javier Milei y está vigente desregula actividades que le corresponden a las farmacias con la venta de ciertos medicamentos. Mientras atraviesa amparos judiciales en Mendoza por estos artículos, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Celeste Fernández Chaves, explicó en qué los perjudica.

“El DNU trata a las farmacias como un comercio y no como un ente de salud, que es lo que realmente somos y lo que debemos tener en cuenta” señaló Fernández Chaves al medio Verte.tv. “Es nuestra responsabilidad velar por la salud de la población y la venta de medicamentos fuera de las farmacias sería catastrófica, que ya lo hemos vivido en nuestro país en los años 90 con intoxicaciones, lo del propóleo y cuestiones que han sucedido con la comercialización de medicamentos ilegales”.

En ese sentido, dijo que “es importante tener siempre un profesional a cargo de las farmacias para que la gente pueda hacer su consulta, pueda ser asesorada, porque hay medicamentos que a pesar de ser de venta libre no pueden ser consumidos por cualquier persona que tenga una determinada condición de salud” alertó.

“Hay toda una estructura que asegura que esa persona recibirá un medicamento seguro, con una procedencia que se pueda certificar, que esté en condiciones, que esté bien conservado, que no esté vencido. Eso no existe fuera de las farmacias y es a lo que se está apuntando con estas campañas y con estas acciones judiciales también” detalló.

No está vigente en la provincia de Buenos Aires

“El DNU está en vigencia en las provincias que no tienen legislación propia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, como tiene legislación propia y no delegó sus facultades a la Nación no está rigiendo, sí en Capital o las provincias que adhirieron al DNU o no tienen legislación propia” aclaró.