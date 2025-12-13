La Costa es un destino de los mas potentes para quienes buscan playas pero también ofrece una amplia gama de variedades con zonas boscosas, dunas, parques temáticos y acuáticos, un impactante vivero, visitadas guiadas gratuitas y una oferta cultural para toda la familia.

Entrevista completa



- Uno piensa en La Costa y automáticamente la asocia en el mar pero tiene localidades que son distintas para distintos perfiles de pasajeros. Es decir, hay bosques, hay dunas, hay playas más desoladas, playas con más gente, lugares con más comercios, con menos comercios. ¿Nos podrías describir brevemente las localidades del municipio en términos turísticos?

Son catorce localidades que nos componen, cada una con su identidad y su idiosincrasia. Obviamente tenemos las ciudades balnearias más históricas, que es San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajo, que es donde encontrás servicios, familia, actividad, vida nocturna, gastronomía. Y después, obviamente, tenés localidades un poco más tranquilas y quizás más paisajísticas, como puede ser Nueva Atlantis, Costa del Este, La Lucila del Mar, Las Toninas, que son entornos familiares, rodeados de bosques, dunas, paisajes y entornos más tranquilos, con menos servicios.

Una joyita puede ser Aguas Verdes, que tiene un ancho máximo de cuatro cuadras, o sea, 400 metros frente al mar, y unos 1.600 metros de largo. Cuenta con dos restaurantes, un balneario y después naturaleza pura.

- ¿Costa del Este es la localidad del Millón de Pinos?

Exactamente, es la localidad del Millón de Pinos. Inició, obviamente, con esa propuesta de desarrollo, se plantaron un millón de pinos a lo largo de toda la localidad y después se empezó a urbanizar. Ha avanzado bastante, pero mantiene un entorno porque el desarrollo urbano de la localidad no permite, por decirte, construir medianeras entre las casas.

- ¿Y Nueva Atlantis es similar a Costa del Este?

Exactamente. Nueva Atlantis tiene un perfil similar en su entorno, no tendrá un millón de pinos, pero tiene una gran cantidad de pinares y también, obviamente, acacias, eucaliptos y también tiene un gran porcentaje de sus calles de arena, como es Costa del Este, su calle principal asfaltada y que está incipientemente incorporando servicios. Viene avanzando bastante con los complejos de alojamientos turísticos, la parte gastronómica y la vida diaria que debe tener, casi como Costa del Este, unos 1.600 habitantes.

- ¿Qué hay en Santa Teresita sobre el monte?

Santa Teresita tiene un lateral, te diría yo, de más o menos unos 400 metros, que es un bosque todo arbolado, entre eucaliptos, álamos, pinos, y se lo denomina Santa Teresita sobre el monte porque mantiene más o menos esa idiosincrasia y desarrollo que tiene Costa del Este con casas bajas, de amplio tamaño, complejo de cabañas, tiene el golf, un paseo comercial dentro de ese bosque que termina en el mar. Ninguna de las calles dentro del monte pueden ser asfaltadas. Le da un entorno para salir a tomar un matecito, sentarse a contemplar la naturaleza, salir a pedalear y andar en bici, hacer una caminata con tu perrito, sentarse a tomar un café en el restaurante histórico del mismo golf club de Santa Teresita, salir a contemplar la plaza central del mismo monte.

- En cuanto a la naturaleza, también está la Reserva Municipal Cosme y Argerich, que tienen visitadas guiadas y acceso gratuito.

Sí, esa es la Reserva Municipal Vivero Cosme y Argerich, que son 36 hectáreas arboladas. Tenemos la parte productiva propiamente municipal, que es la del vivero, donde producimos tamariscos, especies nativas para reforestar la línea de médanos, forestar los espacios públicos, y tenés un sector de parrillas gratuitos, baños y juegos para chicos. Termina justamente en la playa, así que tenés casi unos mil metros de frente de playa, y todas las 36 hectáreas son arboladas por pino, álamos, acacias, también hay una zona del cañaveral. La verdad que es un entorno fenomenal, donde también hacemos guiadas gratuitas en verano todos los días, y durante todo el año, los fines de semana, tanto a grupos como a las familias, personas que se acercan, le hacemos una guiada histórica con la guiada profesional de la Secretaría.

- Cómo se anota los que estén interesados en esta visita guiada o en otra que ofrezca el municipio

La gente se acerca al punto de contacto que tenemos en el vivero, o a través de la página o las redes nuestras, donde nosotros publicamos. Ahora en esta época tenemos en Santa Teresita, en San Bernardo y en el vivero. Entonces vos elegís cuál y mandas un mensaje, preguntás a qué horario salimos, confirmas la presencia, o se acercan a la hora de salida y sale la guiada, que es caminando.

Ahora en verano también incorporamos cicloturismo. Son tres veces por semana. Les brindamos una bicicleta casco y pechera a las personas y con el personal de deporte y la secretaría hacemos un recorrido guiado de más o menos una hora y media a lo largo de la localidad, tanto de San Clemente, Santa Teresita y San Bernardo.

- Lanzaron un programa que se llama “La Costa Invita” ¿de qué se trata? ¿Cómo se pueden obtener los descuentos?

La Costa Invita es un programa que iniciamos en conjunto con el sector privado, con el ente que es el EDETUR. Es un programa de incentivo al consumo con descuentos. Era un fin de semana por mes, culminó en noviembre, redoblamos la apuesta y ahora lo lanzamos junto también al sector privado para diciembre y todo marzo, aquel que se aloje en un alojamiento turístico habilitado, ya sea un hotel o un camping o un complejo de cabañas, que está inscrito también en el programa, ciertos beneficios. Primero que los alojamientos ofrecen 3x2 o 25% de descuento, algunos tienen 30% de descuento. Cuando llegas al alojamiento se te entrega una vouchera y ahí tenés los beneficios en la localidad. Además, cine 2x1, gastronomía con 15% de descuento, en regalería y productores locales un reintegro de 10% de descuento que se puede sumar a la cuenta DNI durante los fines de semana en los mercados o las ferias productivas locales. La idea es incentivar al consumo, que es lo que más viene cayendo en estas épocas, y también darle un poco de promoción al productor local y al inversor local que está todo el año trabajando por nuestro destino.

- O sea, el programa no incluye enero y febrero.

No incluye enero y febrero, es diciembre y marzo, buscando el objetivo de extender la temporada, que no solamente sea enero y febrero. Todo esto lo pueden encontrar en la página que es LaCosta.tur.ar, donde uno ingresa, se inscribe, te llega un mail y le manda un mail al alojamiento que seleccionaste para que te entreguen la vouchera cuando llegas al lugar.

- ¿Cómo vienen las reservas para la temporada alta?

Hay mucha demanda de consultas, no hay muchas concreciones, lo que es alojamiento de hoteles ronda un 30% aproximadamente en este momento. Algunas localidades, como los hoteles de 4 estrellas y 3 estrellas, por ejemplo, en Costa del Este, los fines de semana ya están en un porcentaje mucho mayor, rondando el 70.

- ¿Qué recomendaciones podés dar para la gente que reserva alojamientos extrahoteleros? O sea, departamentos o casas particulares.

Lo que siempre recomendamos es que alquile seguro, si puede, a través de inmobiliaria, que no alquile a través de páginas de Facebook o de Mercado Libre o alguna plataforma que no se dedica a eso, y que en todo caso puede utilizar a través de nuestra página el asesoramiento a mediante un mensaje de WhatsApp o un llamado o un mail para reconfirmar si ese alojamiento existe o no. Nosotros sí recomendamos que alquilen propiedades que estén habilitadas. Eso lo pueden encontrar en nuestra página, donde están todos los alojamientos habilitados, desde complejos de departamentos, cabañas, hoteles, camping, justamente para asesorarse y garantizarse de que existe esa propiedad. Ha habido muchas estafas y estamos tratando justamente con el sector de trabajar sobre estos alojamientos informales y que puedan habilitarse para poder promocionarlo, y segundo, garantizar la calidad del servicio que se brinda acá en La Costa.

- ¿Tenés precios aproximados de temporada alta?

Sí. Los hoteles de tres estrellas frente al mar, van a estar entre 110 mil y 140 mil, la habitación doble, o sea, para dos personas. Y después tenés una cabaña, para tres o cuatro personas, 95.000 pesos el día. Y departamentos, de dos ambientes, van a estar rondando los 60.000 pesos por día, más o menos. Después, obviamente, varía un montón.

- ¿Y la oferta cultural cómo viene para la temporada alta? ¿Hay eventos ya confirmados?

Estamos terminando de cerrar fechas, pero sí, vamos a tener actividades en los dos paradores municipales, en Santa Teresita, en San Bernardo, con actividades culturales durante la tarde, que son shows musicales, artistas circenses. Vamos a hacer un espacio de moda y diseño local acompañado por un DJ. Durante el día tenemos recreación en la playa para jugar con la familia, que puede ser un torneo de tejo, actividades recreativas y juegos con la familia. Se le va a sumar el concurso de Castillo de Arena, que es un programa que va a lo largo de La Costa recorriendo, donde se invita a la familia a construir, siempre una temática, muñecos o estructuras sobre la arena, donde los ganadores acceden a alojamientos o a entradas a los parques temáticos gratuitos. Después, en los centros culturales, en el multicultural de Mar de Ajó y de San Bernardo, va a haber ofertas culturales de galas del ballet municipal de La Costa, shows musicales de artistas locales, y también de La Provincia, la comedia municipal, que va a estar también en uno de esos centros culturales ofreciendo un show de teatro gratuito para la familia. Dentro de esos espacios culturales, están los artistas circenses, que les damos el espacio para recrear, el juego, trabajar con los chicos en la parte cultural. Lo hacen a la gorra, como sucede, en las peatonales y en las zonas comerciales durante la noche.

Hay ferias artesanales y productivas que están ubicadas en puntos estratégicos donde buscamos que la gente también se lleve un recuerdo elaborado por productores locales tanto para consumir como para decorar, que también son de gran valor para nosotros.

- ¿Hay un estadio en Mar de Ajó que va a alojar espectáculos musicales?

Sí, el estadio ha abierto sus puertas nuevamente desde el sector privado, y va a tener shows artísticos de nivel nacional. Ahora, el 2 de enero se está promocionando Ulises Bueno, ya confirmaron el chaqueño Palavecino, y hay un artista más dando vuelta. Lo que propusieron ellos es tener un artista cada 8 o 9 días durante el verano. Complementa, la verdad que muy bien, toda la oferta de La Costa, de los nueve parques temáticos que tenemos ahora ya en temporada alta, de los parques acuáticos, de recreación y juegos.

- ¿Qué novedades hay de los potenciales vuelos a Santa Teresita?

Se venía hablando, hasta ahora no se ha concretado, así que no hay garantías de vuelos comerciales. Sí, obviamente hay vuelos privados, que esos funcionan durante todo el verano, pero no son vuelos comerciales.

- La idea de estos vuelos es para acercar a la gente del interior del país,

Claro, sí, lo importante que proponía la empresa era salir directamente desde el aeroparque, lo que te permitía conectar con vuelos de Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Misiones y en 40 minutos estar en La Costa.

- ¿Y serían vuelos con aviones chicos como los de Villa Gesell?

Exacto, sí, son vuelos de 19 pasajeros. Es la misma empresa.