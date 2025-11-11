Dentro de los destinos que ofrece la Costa Atlántica, Villa Gesell se destaca por tener todo a mano. El visitante no necesita hacer grandes trayectos para estar en la ciudad, en la playa o en una zona boscosa. En esta temporada, la conexión aérea es una novedad, los precios de alojamientos se posicionan de manera competitiva y vuelven grandes evento como el Gesell Rock.



Ads

Foto: Secretaría de Turismo de Villa Gesell



- Estamos a dos meses del inicio de la temporada de verano de 2016 ¿Cómo se prepara Villa Gesell y cuáles son las expectativas?

A los atractivos y a la oferta tradicional que tiene Gesell de sol y playa le vamos agregando una serie de contenidos, de propuestas, de novedades. Una de ellas tiene que ver con la conectividad aérea. A través de gestiones que realizamos entre distintos empresarios del partido Villa Gesell y Pinamar, se logró concretar el regreso de los vuelos regulares con la compañía Humming Airways. El aeropuerto ya se encuentra habilitado hace unos meses y a partir del 3 de diciembre comienza a operar con dos frecuencias semanales (viernes y domingo) y en enero y febrero con tres (miércoles, viernes y domingo). La idea es que se sostenga durante todo el año, ese es el acuerdo. Es una posibilidad de acercar más turistas y de jerarquizar el destino.

Ads

Humming Airways es una compañía nueva con empresarios jóvenes que está volando con aviones de 19 plazas. Ellos tienen conexión con Olavarría, Tandil, Villa Gesell, Villa María, Venado Tuerto, Concordia y próximamente van a volar a Montevideo, así que viene en franco crecimiento y es una compañía que se adapta a las características de nuestro aeropuerto.

- ¿Cómo vienen las reservas hotelera y extrahoteleras?

Ads

Viene de manera lenta, se activó un poco la semana pasada, posiblemente luego de haber superado el año electoral se empezó a mover un poco más, pero todavía el sector está expectante. Esa lentitud seguramente está justificada por el contexto económico, la gente viene analizando muy bien el gasto. Nosotros estuvimos en Córdoba y en Rosario y lo que nos expresaban las empresas de turismo de allá era que no solamente el turismo interno sino el internacional está bastante lento en reservas. Es una situación, sobre todo la política por un lado, pero fundamentalmente un económica. Creo que va a ser una temporada de reservas sobre la marcha y de estadías, tal vez, un poco más cortas.

- Te consulto por el perfil turístico de Villa Gesell. Hace un tiempo, quizás desde el caso Báez Sosa, la comuna fue virando su perfil juvenil a uno familiar, ¿esto es así?

No creo que haya virado. Si, se retrajo la demanda de jóvenes y se consolidó la de familias, pero siempre estuvo el público familiar. Principalmente Gesell es un destino de familias, en un 60-70%, el resto podrían ser parejas y jóvenes, así que nosotros ahora lo que vemos en el balance de las últimas temporadas es que los porcentajes de ocupación son más puros en cuanto a un turismo un poco más adulto. Los jóvenes siguen viniendo, pero es otro tipo de juventud, que viene más a disfrutar de la playa, de la naturaleza y de las actividades que tiene Gesell porque tiene su nocturnidad, sus características de siempre, pero más tranquilas.

Ads

- ¿Qué distingue a Villa Gesell de Pinamar, de Miramar, de Mar del Plata o del municipio de la Costa??

Se distingue por ser descontracturada. La gente no viene a caretear, viene a descansar. Tiene la posibilidad de estar alojado en zonas céntricas de la ciudad y estar muy cerquita de la playa, no como en las grandes ciudades, donde capaz tenes que trasladarte en auto o en otro medio de transporte. Acá se hace vida de playa, vida de centro, todo lo tenés muy cerca. Eso sobre todo en Villa Gesell. Después, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul, ahí sí tienen una notoria diferencia porque son entornos naturales, son aldeas de mar en el medio de pinares donde atravesás un médano y estás en una playa súper natural y amplia, y luego volvés a atravesar el médano y volvés a estar en tu cabaña o en un centro muy tranquilo, muy lindo, muy coqueto. Y eso es lo que se destaca de estas tres localidades.

- Claro, porque generalmente la gente conoce más que todo Gesell y no identifican con tanta claridad a la Mar de las Pampas, Las Gaviotas o Mar Azul

Son destinos más naturales pero con servicios de muy buen nivel, sobre todo Mar de las Pampas que es elegante al mismo tiempo. Tiene excelentes paseos de compras, excelente gastronomía, existen cadenas, marcas, en cuanto a la hotelería hay muchos establecimientos de alta gama. Después Las Gaviotas tiene complejos de excelente nivel y Mar Azul es un poco más bohemio, un poco más hippie, un poco más hippie chic, más de casas y menos complejos.

- El dólar está barato y hay una porción de turistas que ven a Brasil, por ejemplo, como un destino atractivo en términos de gasto, tanto para comer o para alojarse, ¿cómo se compite en este contexto nacional con el turismo internacional?

Nosotros apelamos a un slogan de campaña que dice que “Gesell esa otra historia”. Por un lado, en los últimos meses ha habido variantes en el cambio y si bien el exterior está competitivo a nivel precio, ya no lo está tanto como antes, sumado a que en verano ellos también suben los precios. Por otro lado, nosotros no tenemos dudas de que tenemos una buena calidad de playa, de servicios, y también competimos, entiendo, con la costumbre del argentino de venir a un lugar que quiere. Por eso decimos “es otra historia”, porque es el lugar donde las familias que eligen Gessel han vacacionado a través de generaciones y vuelven los hijos, los nietos y eso genera también un acostumbramiento y una elección del destino como su lugar en el mundo. Además, hablamos mucho con el sector privado y le expresamos que en este momento no queda otra que ser muy competitivo con las tarifas, tratar de tener precios acomodados y en todo caso, la rentabilidad, buscarla a través del volumen, lograr mayores niveles de ocupación con tarifas competitivas.

- El Banco Provincia sacó algunos descuentos y beneficios, en algunas prestaciones turísticas de la Costa Atlántica, con Villa Gesell incluido.

Sí, sí, por supuesto. De hecho, siempre la provincia de Buenos Aires está presente con la gestión de Axel Kicillof, apoyando al sector turístico. Recuerdo en un momento de la pandemia, cuando todo se venía a pique, tanto la Secretaría de Turismo como el Ministerio de Producción, siempre tuvieron programas para apoyar la actividad turística e impulsar el consumo. Ahora, una vez más, lanzan una serie de promociones y de beneficios para tratar de sostener esa demanda hacia la Costa Atlántica. También apoyan con la presencia del Parador Recreo.

- ¿Hay eventos programados para enero y febrero en Gesell?

Sí, sí. Estamos construyendo una temporada con experiencias y dentro de esas experiencias, los espectáculos tienen novedades importantes porque luego de 20 años de ausencia volvimos a concretar la posibilidad de organizar el Gesell Rock, que fue un ciclo de música muy exitoso en su momento y que genera hermosos recuerdos para mucha gente de aquella época. Así que 20 años después se vuelve a desarrollar aquí en Gesell, el 17, el 24, el 31 de enero y el 6 de febrero, con grandes bandas del rock nacional que están a punto de ser confirmadas. También está confirmado el Enduro del Verano, el 20, 21 y 22 de febrero, un evento de nivel internacional.

- ¿Hay un proyecto de termas en Villa Gesell?

Sí, hay un proyecto de termas que se formalizó a mitad de este año. El inversor está empezando a hacer los primeros trabajos. Se hizo el informe sobre la calidad del agua y dió una excelente calidad de características sódico-potásicas, o sea, un alto porcentaje de salinidad, que hace que lo que se vaya a desarrollar ahí a nivel termal va a ser muy atractivo a nivel turismo de salud. Está en el comienzo pero el proyecto ya está aprobado por el Concejo Deliberante.

El intendente Gustavo Barrera, es el impulsor de estas estrategias que te venía relatando. Siempre está atento a seguir generando iniciativas para sostener el turismo, como las fiestas populares que hacemos durante el año. Gessell viene trabajando desde la gestión de él con un objetivo puesto en la ruptura de la estacionalidad y como destino preferente al momento de las vacaciones de verano. La fiesta del chocolate artesanal, la fiesta de la diversidad cultural, invierno medieval y la criolla son la columna vertebral de los eventos masivos del invierno, que le permite a mucha gente poder trabajar en ese momento del año y no tener que esperar hasta la próxima temporada de verano.