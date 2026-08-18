El Jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes remover de su cargo al titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, acusado por el Consejo de la Magistratura a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales consideradas discriminatorias y antisemitas.

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El jurado -integrado de manera plural por jueces, legisladores y abogados- determinó que López incurrió en la causal constitucional de mal desempeño debido a graves desórdenes de conducta personales (conforme al artículo 25, inciso V, de la Ley 24.937).

En 2021, López también había tenido notoriedad pública al dar curso a una medida cautelar presentada por un abogado, declarando la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y suspendiendo su aplicación en todo el país.

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La acusación en el juicio político estuvo liderada por el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, quienes actuaron en representación del Consejo de la Magistratura.

La denuncia fue de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

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El origen del caso fueron 15 mensajes en la red social X. El tono era claramente antisemita: en una encuesta promovida por López se expresa sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria” y en otra publicación se lee el pedido explícito de retuits para combatir a la “judiada (sic) interna y externa”.

En un comunicado, el Foro Argentino contra el Antisemitismo celebró la decisión de remover por mal desempeño al Juez López. “Este hecho sin precedentes en nuestra historia demuestra el compromiso de nuestro país y su Poder Judicial en la lucha contra el antisemitismo. Este desenlace se da luego de que en el mes de marzo del 2025, desde el Foro Argentino contra el Antisemitimo y otras organizaciones de la Sociedad civil, se presentó una denuncia por las expresiones judeofobas del ex Juez López”, señalaron.

"La Justicia argentina no podía permitirse contar entre sus filas con un juez que se refiere a los judíos como "raza de víboras", "ratas" o "juden". En más de una ocasión, además, acusó a los ciudadanos judíos de no ser argentinos. Estas agresiones de forma reiterada expresan el antisemitismo del ya ex Juez López. Hoy, nuestro país demuestra una vez más que mientras buena parte del mundo decide darle la espalda al antisemitismo creciente, aquí se sanciona estos actos", agregaron.

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