Una familia que se encontraba vacacionando en Mar del Plata fue víctima de un robo que los obligó a interrumpir su estadía y regresar anticipadamente a su ciudad de origen. El hecho ocurrió en una vivienda alquilada, ubicada en el barrio Bosque Peralta Ramos, mientras los turistas disfrutaban de una jornada de playa.

Los delincuentes ingresaron al domicilio tras violentar una ventana y se llevaron $4.500.000 en efectivo, además de todas las pertenencias personales de la familia. También sustrajeron copias de las llaves de dos camionetas, una Toyota Rav 4 y una Hilux.

El robo se habría visto facilitado por un corte de energía eléctrica que afectó al barrio momentos antes del asalto. De acuerdo a la información publicada por el medio local 0223, el suministro se interrumpió cuando un camión dañó los cables, dejando fuera de funcionamiento las cámaras de seguridad de la zona.

Al regresar a la vivienda y encontrarla completamente saqueada, la familia intentó comunicarse telefónicamente con la Policía, pero la falta de energía impidió realizar la denuncia en ese momento. Finalmente, debieron trasladarse hasta la comisaría para formalizarla, donde recibieron la recomendación de ocultar los vehículos por seguridad.

“Nos dejaron con lo puesto”, expresó uno de los damnificados. La familia tenía previsto permanecer en Mar del Plata hasta el lunes, pero tras el robo y sin recursos, solicitaron ayuda económica a amigos para poder regresar a Arrecifes, dando por terminadas sus vacaciones de manera abrupta.

