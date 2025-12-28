La periodista marplatense Clara Barrenechea fue víctima de un violento robo en su vivienda del barrio Las Dalias, en Mar del Plata. Los ladrones forzaron el portón exterior y las rejas de acceso antes de revolver toda la casa.

Según relató la conductora a C5N, los delincuentes aprovecharon su ausencia para recorrer las habitaciones y llevarse varios objetos de valor. “Llegué de trabajar y me encontré con la reja forzada y todo tirado dentro de la casa”, contó.

Entre los bienes sustraídos figuran un televisor, la computadora con la que trabaja, un teléfono celular, la PlayStation de su hijo, una bicicleta rodado 29 y hasta una máquina para cortar el césped. También se llevaron herramientas y una escalera, algo que sorprendió a Barrenechea: “Fue lo que más me llamó la atención, por el movimiento que implica”.

“Uno tiene rejas, cámaras, alarmas… y aun así no alcanza. Es una sensación de indefensión absoluta”, agregó la periodista, visiblemente angustiada.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Departamental de Investigaciones junto a peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para intentar identificar a los responsables. Las cámaras de seguridad de la vivienda resultaron dañadas, por lo que los investigadores analizan ahora registros de domicilios vecinos y de la vía pública.

