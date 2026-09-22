Un jardín de infantes de Ituzaingó fue desvalijado y la comunidad educativa tuvo que suspender las clases. El hecho ocurrió en el Jardín de Infantes Manuel Belgrano, conocido como Jardín 908, ubicado en el barrio El Pilar.

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El robo fue descubierto durante las primeras horas de la mañana, antes del ingreso de los alumnos. Al llegar, las docentes y auxiliares encontraron distintos sectores del establecimiento revueltos, con objetos desparramados y varias puertas y cerraduras dañadas.

Entre los elementos sustraídos hay televisores, tablets y equipos de audio, además de materiales didácticos utilizados habitualmente durante las actividades con los chicos. Por ese motivo, el perjuicio no quedó limitado al valor económico de los objetos: también afectó recursos que forman parte de la actividad cotidiana del jardín.

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De acuerdo con las primeras hipótesis, los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del establecimiento, aprovechando las características del predio. El Jardín 908 cuenta con un terreno amplio en ese sector, que limita con otro lote donde actualmente se desarrolla una construcción.

Los investigadores buscan determinar por dónde ingresaron los responsables, cuánto tiempo permanecieron dentro del establecimiento y si actuaron solos o en grupo.

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Tras el descubrimiento del robo, las autoridades resolvieron suspender las clases mientras se realizaban las actuaciones correspondientes. La comunidad educativa espera ahora que avance la investigación y puedan recuperarse los elementos robados.