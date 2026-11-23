Una nueva variante del coronavirus fue identificada en Argentina por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se trata del linaje PJ.2.1, un descendiente de Ómicron que presenta mayor capacidad de transmisión y cuya circulación comenzó a incrementarse en distintos países.

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El hallazgo se produjo a partir del análisis genómico de tres muestras correspondientes a pacientes internados en establecimientos sanitarios de la provincia de Buenos Aires. Los casos detectados corresponden a dos bebés de uno y dos meses y un adulto de 58 años.

La identificación estuvo a cargo del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Allí se realizó la secuenciación de las muestras, que permitió confirmar la presencia del nuevo linaje.

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La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio e investigadora de la universidad y del CONICET, explicó que el equipo lleva adelante un seguimiento genómico de los virus que pueden tener impacto en la salud pública.

Según detalló, las muestras de pacientes que presentan infecciones por virus de importancia sanitaria son remitidas al laboratorio para su secuenciación. Fue justamente durante ese trabajo de vigilancia que se identificaron los tres casos de PJ.2.1.

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Qué se sabe sobre la nueva variante

El linaje PJ.2.1 desciende de JN.1, perteneciente a la familia de Ómicron del SARS-CoV-2. Una de sus características es su mayor capacidad de transmisión, un aspecto que explica el seguimiento que realizan los organismos sanitarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó esta variante a la categoría de Variante Bajo Vigilancia (VUM), luego de observar un crecimiento de su presencia a nivel internacional.

Las detecciones se concentran principalmente en el continente americano, con registros destacados en Canadá y Estados Unidos. También se informaron casos recientes en Brasil.

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Sin embargo, el organismo internacional aclaró que, por el momento, no existen evidencias suficientes para determinar si PJ.2.1 provoca cuadros clínicos más graves que otros linajes del coronavirus.

En su evaluación, la OMS considera bajo el riesgo adicional para la salud pública asociado a esta variante, aunque aclara que el nivel de confianza de esa estimación también es bajo debido a la falta de información clínica comparativa.

Cuáles son los síntomas y por qué es importante vacunarse

Hasta el momento, la información disponible sobre PJ.2.1 no permite establecer un cuadro de síntomas específico que la diferencie de otras variantes de Ómicron. Tampoco se confirmó que provoque una enfermedad más grave.

Por eso, la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los casos continúan siendo fundamentales para conocer su comportamiento.

En este contexto, la vacunación contra el COVID-19 sigue siendo una herramienta importante para reducir el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, especialmente entre las personas que integran los grupos de mayor vulnerabilidad.

El hallazgo de los investigadores platenses vuelve a poner en primer plano la importancia de la vigilancia genómica para detectar cambios en el coronavirus y evaluar su circulación en el país.