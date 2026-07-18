Una inspección realizada en un establecimiento rural del partido de Coronel Pringles detectó presuntas graves irregularidades laborales y condiciones habitacionales deficientes para los trabajadores. Como resultado del operativo, las autoridades labraron actas de infracción y anticiparon que volverán al lugar para verificar el cumplimiento de las exigencias legales.

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Según informó el medio local Diario El Orden, el procedimiento se llevó a cabo en el establecimiento rural "La Legua" y contó con la participación de la Delegación Bahía Blanca de UATRE, el Ministerio de Trabajo, inspectores de RENATRE, personal de Seguridad e Higiene de Tres Arroyos, el subdelegado regional Cristian Coccia y el secretario general de la seccional Coronel Pringles de UATRE, Hugo Fitere.

Durante la inspección fueron relevados 14 trabajadores y se detectaron diversas presuntas infracciones. Entre ellas, la falta de entrega de ropa de trabajo, incumpliendo la obligación de proveer los elementos correspondientes, y errores en la liquidación de las horas extras, que afectaban la remuneración del personal.

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Además, el informe señala que los trabajadores habitaban viviendas con severas filtraciones de agua y altos niveles de humedad, condiciones que fueron calificadas como incompatibles con una vivienda digna.

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Los inspectores también constataron que una de las viviendas era ocupada por menores de edad y que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad, situación que quedó asentada en las actuaciones realizadas durante el operativo.

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Tras la inspección, las autoridades competentes confeccionaron las actas de infracción correspondientes y adelantaron que regresarán al establecimiento en los próximos días para verificar que la empresa implemente de manera urgente las medidas exigidas por la normativa vigente.