Detectaron triquinosis en Dolores: Clausura de carnicería y recomendaciones para prevenir la enfermedad
La carnicería fue identificada como el presunto foco de contagio. Síntomas y medidas a tener en cuenta.
La Secretaría de Salud Municipal de la municipalidad de Dolores informó de la aparición de casos de triquinosis en la ciudad.
La enfermedad es causada por el parásito Trichinella spiralis. Se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Se contrae al consumir ese tipo de carne o sus derivados que estén crudos o mal cocidos.
Las personas pueden presentar: fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón. Ante estos síntomas se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
Como primera medida de control, el área de Inspección General Municipal ha clausurado una carnicería que fue identificada como el presunto foco de contagio.
En ese sentido, se pidió a la comunidad extremar la precaución para evitar la propagación de la enfermedad. Ante esta situación, las autoridades han instado a la población a tomar medidas preventivas extremas:
- Verificar el origen: Consuma solo productos cárnicos con rótulo oficial.
- Descartar lo dudoso: Evite carnes y chacinados de procedencia desconocida.
- Sin métodos milagrosos: Recuerde que la salazón y el ahumado no eliminan el parásito.
