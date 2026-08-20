Un niño de Bragado, alumno de la Escuela Primaria N.º 21, fue diagnosticado con meningitis y permanece internado en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, luego de comenzar a presentar síntomas durante el último fin de semana largo, mientras se encontraba de viaje.

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Según bragadoinforma.com.ar, el menor fue trasladado directamente al centro asistencial platense y no regresó a Bragado. De acuerdo con lo informado, el chico concurrió a la escuela por última vez el viernes y desde entonces no volvió a tener contacto con sus compañeros.

Desde la Dirección de Atención Primaria de la Salud señalaron que se trata de un caso aislado y que no existe un brote, por lo que no habría motivos para generar alarma en la comunidad educativa.

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En este sentido, el protocolo contempla el tratamiento y seguimiento de los contactos estrechos correspondientes únicamente a los convivientes del niño, y no a sus compañeros de escuela. Los alumnos continúan asistiendo con normalidad a clases.

Reunión con las familias

Ante la preocupación que pudo haber generado la noticia, este jueves por la mañana las autoridades de la Escuela N.º 21 brindaron información detallada a los padres y familias sobre el caso, con el objetivo de llevar tranquilidad y explicar las medidas que se están adoptando, según reportó bragadoinforma.com.ar.

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Desde la institución se transmitirá que no es necesario cerrar el establecimiento ni suspender las clases, dado que se trata de una situación monitoreada por el área de Salud y que no se ha detectado un brote.

La importancia de la vacunación

Las autoridades sanitarias remarcaron, además, la importancia de mantener completo el Calendario Nacional de Vacunación, especialmente en niños y adolescentes, como una de las principales herramientas para prevenir enfermedades infecciosas.

La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal y puede tener diferentes causas. En determinados tipos de meningitis infecciosa se indican medidas específicas para los contactos estrechos, de acuerdo con el tipo de infección y las indicaciones de los profesionales de la salud.