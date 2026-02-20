Desde Mercado Libre explicaron que el incidente se originó cuando un paquete en tránsito dentro del Centro de Almacenamiento ubicado en el Mercado Central activó los protocolos internos de seguridad.

La empresa indicó que dio aviso inmediato a las autoridades, que comenzaron a trabajar en el lugar para evaluar el contenido y determinar los pasos a seguir. La inesperada situación ocurrió este viernes.

La compañía señaló que tras la intervención preventiva el centro logístico retomó sus operaciones con normalidad. “La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades”, remarcaron.

Según se informó, el envío llegó durante la mañana al depósito que la empresa tiene en el Mercado Central, en Villa Celina, y fue sometido a los controles habituales. Algunas verificaciones internas detectaron que el bulto podía representar un riesgo potencial, por lo que se activó el protocolo preventivo.

Ante la alerta, intervino la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que llevó adelante una inspección minuciosa del contenido del paquete bajo estrictos protocolos de seguridad. El procedimiento incluyó el aislamiento del área y la verificación técnica del bulto para descartar cualquier riesgo para el personal y las instalaciones.

Dentro de la caja se halló un teléfono celular y una caja plástica negra conectados entre sí por cables, un montaje que encendió las alarmas y motivó un amplio despliegue preventivo. Los especialistas realizaron peritajes en el lugar para determinar la naturaleza del dispositivo y confirmar que no representara un peligro inminente, mientras continuaba el operativo de seguridad.