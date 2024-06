Maximiliano Pilepich, detenido en prisión preventiva como uno de los principales

sospechosos del crimen de Fernando ‘Lechuga’ Pérez Algaba, el empresario y financista cuyo cadáver apareció descuartizado en un arroyo de Lomas de Zamora en 2023, reapareció públicamente en un video con contenido amenazante.

Según publicó Primer Plano, la publicación fue subida a la red social Instagram, en la cuenta de una joven a la que le robaron una perra. En la filmación Pilepich le puso la cara al video para divulgar la búsqueda del animal.

El hecho vuelve a poner en tela de juicio la medida que permite a las personas privadas de su libertad contar con telefonía celular dentro de un establecimiento penitenciario .

La perra fue presuntamente robada a una joven de su entorno cercano en las puertas de una inmobiliaria sobre la avenida Vergara, en Hurlingham. Allí, mediante una cámara de seguridad, se observa cómo un auto detiene su marcha y se lleva al animal. La búsqueda de la mascota movilizó a mucha gente de corazón noble. En ese contexto es que apareció la historia en la mencionada red social, con música de fondo y el imputado hablando en primera persona.

"En las cámaras se ve que frena un (Peugeot) 308 negro, se ve la persona que va por atrás del auto, sube la perra y se la lleva. Vamos a ponerle que se la llevó porque la vio perdida: vamos por esa, pero para mí no fue así. Lunes (por ayer) o martes (por hoy) me van a dar las patentes de ese auto. Fijate vos, que tener la perra, devolvela. Yo estoy preso, pero te explico: si en esta semana no aparece la perra, a tu casa te voy a mandar un par de chacales. Yo, Maxi Pilepich", fue el contenido del mensaje que posteó.

El juez Sebastián Monelos, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, elevó la causa del crimen de Lechuga a juicio.

La trama involucra Pilepich, a Nahuel Sebastián Vargas y al comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba, que son los tres que permanecen detenidos. También a Flavia Lorena Bomrad, Luis Alberto Contreras, Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Gladys Noemí Cristaldo como parte de la estructura.