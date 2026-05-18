Detenidos y droga secuestrada: Rappazzo encabezó un nuevo golpe al narcotráfico en general Rodríguez
Hubo un total de cinco detenidos. “Estamos dando una pelea frontal contra el narcotráfico. Cada organización criminal que logramos desarticular es un paso más para devolverle tranquilidad a nuestros vecinos”, destacó Nicolás Rappazzo, secretario de Seguridad de Gral. Rodríguez.
La Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, encabezada por Nicolás Rappazzo, llevó adelante junto a la División de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense y la fiscalía especializada en narcotráfico una importante investigación que permitió desarticular una organización narcocriminal dedicada al abastecimiento y distribución de cocaína en la ciudad.
Como resultado de los operativos, fueron detenidas cinco personas y se secuestraron 498 dosis de cocaína listas para su comercialización.
Además, durante los procedimientos se incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, 34 municiones de grueso calibre y una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en domicilios ubicados en José C. Paz y Cuartel V, partido de Moreno. Según determinaron los investigadores, en esos lugares se fraccionaba y preparaba la droga que luego era distribuida para su venta en General Rodríguez.
El secretario Rappazzo destacó la importancia del operativo y aseguró: “Estamos dando una pelea frontal contra el narcotráfico. Cada organización criminal que logramos desarticular es un paso más para devolverle tranquilidad a nuestros vecinos”.
Además, remarcó: “Existe una decisión política clara de avanzar contra las bandas que intentan operar en General Rodríguez. El trabajo articulado entre el Municipio, la Policía y la Justicia es fundamental para combatir este delito”.
Desde el Municipio, dirigido por Mauro García, señalaron que los procedimientos forman parte de una política sostenida de prevención e investigación criminal impulsada para enfrentar el avance del narcotráfico en la región.
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