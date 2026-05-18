La Secretaría de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, encabezada por Nicolás Rappazzo, llevó adelante junto a la División de Ejecución de Capturas de la Policía Bonaerense y la fiscalía especializada en narcotráfico una importante investigación que permitió desarticular una organización narcocriminal dedicada al abastecimiento y distribución de cocaína en la ciudad.

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Como resultado de los operativos, fueron detenidas cinco personas y se secuestraron 498 dosis de cocaína listas para su comercialización.

Además, durante los procedimientos se incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, 34 municiones de grueso calibre y una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo.

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Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en domicilios ubicados en José C. Paz y Cuartel V, partido de Moreno. Según determinaron los investigadores, en esos lugares se fraccionaba y preparaba la droga que luego era distribuida para su venta en General Rodríguez.

El secretario Rappazzo destacó la importancia del operativo y aseguró: “Estamos dando una pelea frontal contra el narcotráfico. Cada organización criminal que logramos desarticular es un paso más para devolverle tranquilidad a nuestros vecinos”.

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Además, remarcó: “Existe una decisión política clara de avanzar contra las bandas que intentan operar en General Rodríguez. El trabajo articulado entre el Municipio, la Policía y la Justicia es fundamental para combatir este delito”.

Desde el Municipio, dirigido por Mauro García, señalaron que los procedimientos forman parte de una política sostenida de prevención e investigación criminal impulsada para enfrentar el avance del narcotráfico en la región.