En las últimas horas, la Policía Bonaerense desarticuló en la localidad de Costa del Este una banda dedicada a realizar escruches, robos en viviendas cuando no hay personas presentes.

Entre las detenidas figura Ayelén Agustina Soplan, una abogada y amiga de Morena Rial, la influencer y mediática actualmente detenida por “robo doblemente agravado por efracción y por ser cometido en poblado y en banda”. Soplan había defendido públicamente a la influencer.

El operativo se inició tras la denuncia de una turista no residente, quien al regresar a su alojamiento encontró el faltante de dinero, una consola de videojuegos y un reloj.

A las pocas horas fue interceptado un vehículo que salía de la localidad y que estaría vinculado a los robos investigados, ocurridos dos en Costa del Este y uno en Aguas Verdes. En una de las viviendas se había llevado $4 millones. En el rodado viajaban cinco personas, que fueron detenidas en el lugar.

Entre los aprehendidos también se encuentra Eric Cañete (31), exnovio de Morena Rial. Además fueron identificados Brian Rodrigo Contreras (32), Nahuel Leonardo Segovia Guillen (29) y Evelin Denise Martínez (25).

Durante el procedimiento se secuestraron celulares, relojes, dispositivos de almacenamiento digital y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.