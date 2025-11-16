Detuvieron a Bebote Álvarez y a más de 200 barras de Independiente: Le aplicarán prohibición de concurrencia
El barra quiso recuperar el poder en la tribuna que perdió cuando terminó preso. La decisión de los encargados de la seguridad buscó evitar el enfrentamiento entre facciones enfrentadas.
La Agencia de Prevención de la violencia en el Deporte (APREVIDE) informó que en la previa del encuentro entre Independiente y Rosario Central, por la Liga Profesional, detuvieron a 236 barras de Independiente en la interna de la facciones por el liderazgo de la tribuna.
La Policía de Buenos Aires y personal de APreViDe llevaron a cabo la detención de Pablo “Bebote” Álvarez, antiguo líder "oficial" de la barra del Rojo.
Además, junto a él cayó un grupo de seguidores que se encontraban en la zona de los “Siete Puentes” en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América. A todos ellos se les aplicará la prohibición de concurrencia por tiempo indeterminado.
En los últimos días, “Bebote” Álvarez había tuiteado:
“Listo todo confirmado, vuelven ´Los Diablos Rojos´. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa”.
Luego de una semana cargada de hechos de violencia en Avellaneda, y ante las amenazas latente entre los hinchas caracterizados, se logró la identificación de los mismos y se procedió a trasladarlos a la Comisaría Primera por infracción al Código Penal y a la Ley de Deporte por los delitos de intimidación pública y promoción de desórdenes en el marco de un espectáculo deportivo.
La decisión de los encargados de la seguridad buscó evitar el enfrentamiento entre la parcialidad caracterizada, y resguardar la integridad de los espectadores que se encontraban arribando al estadio. La Fiscalía de Avellaneda, a cargo del Fiscal Mariano Zitto, dará curso a los procesamientos.
