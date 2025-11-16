La Agencia de Prevención de la violencia en el Deporte (APREVIDE) informó que en la previa del encuentro entre Independiente y Rosario Central, por la Liga Profesional, detuvieron a 236 barras de Independiente en la interna de la facciones por el liderazgo de la tribuna.

La Policía de Buenos Aires y personal de APreViDe llevaron a cabo la detención de Pablo “Bebote” Álvarez, antiguo líder "oficial" de la barra del Rojo.

Además, junto a él cayó un grupo de seguidores que se encontraban en la zona de los “Siete Puentes” en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América. A todos ellos se les aplicará la prohibición de concurrencia por tiempo indeterminado.

En los últimos días, “Bebote” Álvarez había tuiteado:

“Listo todo confirmado, vuelven ´Los Diablos Rojos´. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa”.

Luego de una semana cargada de hechos de violencia en Avellaneda, y ante las amenazas latente entre los hinchas caracterizados, se logró la identificación de los mismos y se procedió a trasladarlos a la Comisaría Primera por infracción al Código Penal y a la Ley de Deporte por los delitos de intimidación pública y promoción de desórdenes en el marco de un espectáculo deportivo.

La decisión de los encargados de la seguridad buscó evitar el enfrentamiento entre la parcialidad caracterizada, y resguardar la integridad de los espectadores que se encontraban arribando al estadio. La Fiscalía de Avellaneda, a cargo del Fiscal Mariano Zitto, dará curso a los procesamientos.