Dos líderes de una banda dedicada a cometer entraderas fueron aprehendidos en sus celdas donde estaban alojados luego de que investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro interceptaran comunicaciones en las que planeaban asesinar a la fiscal que había ordenado sus detenciones.

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El hallazgo se produjo de manera fortuita: la propia víctima, al analizar un teléfono secuestrado en una causa anterior, encontró las amenazas en su contra.

Los detenidos son Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Ambos fueron arrestados en operativos simultáneos dentro de los penales donde cumplían prisión preventiva.

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La funcionaria apuntada es la agente fiscal de la UFI Boulogne, María Paula Hertrig, quien había liderado los allanamientos que condujeron a sus capturas por los delitos de robo agravado y asociación ilícita.

La investigación permitió reconstruir que los internos, pese a la distancia, se contactaban y diseñaban un plan criminal que incluía información sensible sobre la vida privada de la fiscal, contando con datos sobre su vehículo, su domicilio, contactos personales y fotografías de su entorno familiar. En las comunicaciones interceptadas, se registraron amenazas explícitas:

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O le mando a la casa una corona de muerto o ehhh cuando sale, tiene una CRV o un 208, cuando sale con uno de esos dos la hago cagar a balazos.

Ante el hallazgo, Hertrig se excusó de la causa el 25 de agosto de 2025 y solicitó que el hecho se investigara como instigación a cometer homicidio calificado por el uso de arma de fuego. El caso quedó bajo la órbita del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien ordenó la intervención de las líneas telefónicas.

La causa también reveló el uso de tecnología para obtener información. El análisis forense de un dispositivo reveló que, el 27 de marzo de 2025, se realizaron búsquedas en ChatGPT solicitando expresamente una foto de la fiscal.

Tras reunir las pruebas, el titular del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, libró nuevas órdenes de allanamiento. En la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana se secuestraron teléfonos y se procedió a la aprehensión de Libertini, mientras que medidas similares se ejecutaron en la UC N° 31 de Florencio Varela respecto a Rettori.