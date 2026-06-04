La exintegrante de la Policía de la Ciudad Nicole Verón volvió a quedar en el centro de la escena pública, esta vez tras ser detenida luego de un choque fatal ocurrido en la autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron un arma de fuego, municiones, drogas y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes en el vehículo en el que viajaba.

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El siniestro ocurrió en el kilómetro 23,6 de la autopista, mano hacia Ezeiza, y estuvo protagonizado por una camioneta Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. Como consecuencia del impacto murió Hugo Javier López, de 48 años, conductor de la Ecosport, quien salió despedido del vehículo y falleció en el lugar.

Según informaron fuentes policiales al medio La Nación, el conductor del Toyota Etios resultó ileso. En tanto, el BMW era conducido por una joven de 21 años y también viajaban una adolescente de 17 años y Verón, de 25.

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Tras el choque, efectivos que trabajaban en la escena encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador colocado y ocho proyectiles intactos. De acuerdo con la investigación y a lo publicado por ese matutino porteño, el arma habría sido ocultada debajo de uno de los asientos luego del accidente.

Durante la requisa del vehículo también fueron halladas sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento, por lo que la Justicia abrió una investigación para determinar si existía alguna vinculación con actividades relacionadas al narcomenudeo.

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A raíz de estos hallazgos, Verón fue trasladada a una dependencia policial y quedó imputada por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito. Mientras tanto, continúan las pericias para establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades de los involucrados.

Verón había alcanzado notoriedad en noviembre de 2025, cuando fue suspendida y posteriormente expulsada de la Policía de la Ciudad tras la difusión de contenido erótico que realizaba para plataformas de suscripción utilizando prendas vinculadas a la fuerza.

En aquel momento, una investigación interna detectó publicaciones en redes sociales en las que aparecía utilizando elementos del uniforme policial. Tras analizar el caso, las autoridades resolvieron su cesantía al considerar que su conducta afectaba la imagen institucional de la fuerza.

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Ahora, la exagente enfrenta una nueva causa judicial mientras los investigadores intentan determinar tanto las circunstancias del choque fatal como la procedencia del arma y de los estupefacientes encontrados en el BMW.