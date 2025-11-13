Siete personas fueron detenidas en Ramos Mejía tras ser sorprendidas vandalizando un vagón del tren Sarmiento con pintura en aerosol. El episodio ocurrió el martes por la noche, poco después del descarrilamiento de una formación a la altura de la estación Liniers, que había afectado el servicio durante varias horas.

Los detenidos —seis hombres y una mujer— fueron detectados a través del sistema de cámaras de vigilancia de la estación Ciudadela. Gracias a ese monitoreo, la Policía Federal logró interceptarlos minutos más tarde en la estación Ramos Mejía.

*Siete aprehendidos por daños en formaciones ferroviarias en Ramos Mejía*



Efectivos de la Comisaría de Ramos Mejía, aprehendieron a siete personas, seis hombres y una mujer, acusados de ocasionar daños sobre una formación ferroviaria de la Línea Sarmiento.



El procedimiento se… pic.twitter.com/L0WZ4v5HIj — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 13, 2025

Entre los aprehendidos figuran Roberto Pérez Flores (30), Omar Escobero Rubio (30), Miguel Miramonte Martínez (40), Eric S. M. (30), Carlos V. (30), Hugo Castillo Cardeña (30) y Alanie Meza Ponce (26). Según informaron fuentes policiales, cinco de ellos son de nacionalidad mexicana, mientras que los restantes serían argentinos.

En las imágenes que circularon en redes sociales y medios nacionales, se observa al grupo pintando con aerosol el lateral de un vagón detenido, algunos con la cara tapada con pañuelos o pasamontañas.

De acuerdo a los informes oficiales, los turistas habían llegado a la Argentina el 6 de noviembre para presenciar el Superclásico entre Boca y River disputado el domingo pasado en la Bombonera, y planeaban regresar a su país en los próximos días.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N°5 del Dr. Roncaglia.

El hecho generó malestar entre los usuarios del tren Sarmiento, que aún lidian con los problemas operativos tras el reciente descarrilamiento ocurrido en Villa Luro, que afectó durante más de seis horas la circulación entre Castelar y Moreno.