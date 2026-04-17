Un fuerte operativo sacude a la Policía en Florencio Varela. En las últimas horas, fueron detenidos el comisario de la Seccional Tercera y el jefe de calle, en el marco de una investigación judicial que avanza con hermetismo.

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Según pudo saber el medio local Infosur, en base a voceros vinculados a la causa, el expediente apunta a un presunto allanamiento irregular y a la posible desaparición de una valija que contendría dinero.

Las detenciones se concretaron en las últimas horas, mientras la Justicia profundiza la recolección de pruebas y testimonios para determinar responsabilidades dentro de la fuerza.

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Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la calificación legal ni sobre el origen del dinero investigado. Sin embargo, fuentes cercanas al caso no descartan que en las próximas horas se ordenen nuevas medidas.

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