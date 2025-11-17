En un operativo llevado a cabo este domingo, personal del Destacamento Vial de La Costa detuvo a un conductor que circulaba por la Ruta 11, a la altura del kilómetro 369, en la zona de Punta Médanos, con 1,83 g/l de alcohol en sangre. El registro es especialmente grave porque en la provincia de Buenos Aires rige el límite 0 desde el 1 de enero de 2023, cuando entró en vigencia la Ley 15.402 de alcoholemia cero.

Ads

El alerta llegó al 911 tras advertir que una Renault Duster permanecía detenida sobre la calzada. Cuando arribaron los efectivos, encontraron al conductor —un hombre de nacionalidad boliviana, domiciliado en Pinamar— con fuerte aliento etílico. Además, constataron que no tenía licencia, ya que estaba inhabilitada por una contravención previa también vinculada a alcoholemia.

En el vehículo viajaban otras dos personas, igualmente alcoholizadas. Personal del Ministerio de Transporte bonaerense realizó el test que confirmó el resultado. El auto fue secuestrado y se labró la infracción correspondiente. Una ambulancia de Aubasa asistió al conductor por prevención sanitaria. La causa quedó a disposición del Juzgado de Faltas con asiento en Dolores.

Ads

Puede interesarte

Las reacciones en redes

La publicación del medio local FM La Marea desató una fuerte discusión entre usuarios, donde se mezclaron pedidos de mayores controles con mensajes de tono discriminatorio.

“Tiene que haber más controles en las entradas a las playas, es ahí donde nadie baja la velocidad”, comentó José P. T., reclamando más presencia policial.

Ads

En cambio, otros usuarios centraron sus mensajes en la reincidencia: “Suspensión de 5 a 10 años y multa alta, solo así van a ser responsables”, opinó Dora C..

Pero también aparecieron comentarios cargados de xenofobia. “Después se enojan cuando decís que los bolivianos manejan borrachos”, escribió Walter B., mientras que otros usuarios pidieron incluso “deportaciones”.

Varios recordaron episodios anteriores sobre la Ruta 11 vinculados a conductores alcoholizados. “Pudo haber sido una tragedia”, señaló Marcela D., sintetizando la preocupación general.