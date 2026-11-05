Un hombre de 55 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de agredir a golpes con un palo a su propio hijo, de 31 años, quien presenta un retraso madurativo. La víctima sufrió una herida en la cabeza que requirió asistencia médica y el traslado al Hospital Penna.

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Según informó el medio local Brújula 24, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Pilcaniyén al 3100, en el barrio 18 de Agosto. La intervención policial se produjo luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre un conflicto familiar.

De acuerdo con la información del Comando de Patrullas, el acusado, identificado como Luis Alberto Acosta, de 55 años, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y posteriormente se habría tornado agresivo. En ese contexto, habría atacado a su hijo y lo golpeó en la región del cráneo con un palo.

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Tras el aviso, efectivos policiales se presentaron en el domicilio y procedieron a la aprehensión del presunto agresor. Durante el procedimiento también secuestraron un palo de aproximadamente 60 centímetros, señalado como el elemento utilizado durante la agresión.

En tanto, una ambulancia del servicio de emergencias médicas asistió al joven y dispuso su traslado al Hospital Penna, donde recibió atención médica y debieron realizarle una sutura por la lesión sufrida.

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El hombre quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial, imputado por el delito de lesiones. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría Cuarta