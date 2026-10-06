Una joven de 23 años fue víctima de una brutal agresión por parte de su expareja en Beccar, partido de San Isidro. El ataque ocurrió en plena calle y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron claves para identificar al agresor y avanzar con su detención.

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La secuencia ocurrió sobre Riobamba al 1400, entre avenida Andrés Rolón y América. Según trascendió, la joven regresaba de visitar a una amiga y se dirigía a la casa de su madre, ubicada a menos de una cuadra, cuando fue interceptada por el hombre, con quien había terminado una relación hacía aproximadamente dos meses.

En las imágenes se observa cómo la joven permanece sobre la vereda hasta que el hombre se acerca caminando con un casco. Luego de un breve intercambio, comienza a golpearla con los puños y posteriormente utiliza el casco para atacarla.

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🚨 Tenía una perimetral, pero no alcanzó: un hombre atacó a su expareja y la golpeó con un casco en Beccar. El agresor, Jorge Carrizo, fue detenido. ⚠️ La familia de la víctima reclama que no sea liberado y exige medidas para protegerla. https://t.co/CmW58e7gzZ — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 5, 2026

La situación se volvió todavía más violenta cuando la víctima cayó al piso. El agresor la pateó y la arrastró varios metros por la calle, mientras la joven intentaba defenderse. Según trascendió, el ataque se habría extendido durante unas tres cuadras, aunque no toda la secuencia quedó registrada por las cámaras.

Tras la agresión, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llegó al lugar y encontró a la joven golpeada, llorando y con sangre en la boca. Los efectivos le ofrecieron asistencia médica y una ambulancia, pero la víctima decidió trasladarse por sus propios medios hasta una comisaría para realizar la denuncia.

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El agresor, en tanto, escapó al advertir la llegada de la Policía. Sin embargo, a partir de las imágenes y las tareas de investigación, fue identificado como Jorge Ezequiel Carrizo.

Este lunes, luego de que el video de la agresión comenzara a viralizarse, efectivos de la Comisaría 11ª de La Cava, junto con personal de la Patrulla Municipal, lograron detener al hombre.

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La causa fue caratulada como “lesiones graves en contexto de violencia de género” y quedó a disposición de la Justicia.

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Tras la detención surgió un dato que agravó la situación: Carrizo tenía una medida perimetral vigente solicitada por la propia víctima después de una agresión anterior.

Sin embargo, el hombre todavía no había sido notificado formalmente de la restricción. Según trascendió, efectivos policiales habían concurrido en distintas oportunidades a su domicilio para notificarlo, pero no habían logrado encontrarlo.