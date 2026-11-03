La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte a través de redes sociales al Presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin.

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La investigación se inició en septiembre pasado a raíz de una denuncia vinculada a publicaciones efectuadas en la plataforma X por parte de un sujeto que publicó diversas expresiones de carácter amenazante dirigidas a los hermanos Milei y a Otermín. En este último caso se incluyeron referencias intimidatorias hacia su hija menor.

Entre las publicaciones se destacaron: “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”. Asimismo, se verificó una reiteración de expresiones hostiles, violentas y alusivas al eventual uso de armas de fuego, tanto en perjuicio de autoridades municipales como de otras figuras públicas.

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A partir de esa situación, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA inició diversas tareas investigativas, análisis de fuentes abiertas (OSINT) y diversas fuentes digitales.

Como resultado de las medidas practicadas, se logró identificar como presunto autor de las maniobras investigadas a un hombre argentino mayor de edad y se estableció tanto su vinculación con dichas amenazas como la de un domicilio ubicado en Lomas de Zamora.

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Con los elementos obtenidos durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, ordenó el allanamiento a dicho inmueble, ubicado sobre la calle José Manuel Estrada.

Durante el operativo fue notificado de la causa un hombre de 58 años y en el lugar se secuestraron tres teléfonos utilizados para realizar las amenazas, una computadora, un disco rígido y una notebook. También se encontró un libro de la doctrina del régimen nacional socialista Mi lucha de Adolf Hitler. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de intimidación pública.