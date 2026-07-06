Un joven de 21 años fue detenido acusado de realizar actos obscenos en plena vía pública, luego de exhibir sus genitales y masturbarse frente a una mujer que esperaba el colectivo en las inmediaciones de la Plaza Colón, en Mar del Plata.

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Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre que hostigaba a una mujer mientras realizaba exhibiciones obscenas en una de las zonas más transitadas del centro marplatense.

Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Casino fueron recibidos por un testigo que relató haber visto al sospechoso exhibiendo sus genitales y realizando actos obscenos a plena luz del día, ante la vista de peatones y personas que aguardaban el transporte público.

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De acuerdo con fuentes policiales, vecinos y testigos decidieron retener al acusado para evitar que escapara hasta la llegada del móvil policial. Gracias a esa intervención, los efectivos lograron identificar al joven y concretar su aprehensión sin que se registraran incidentes.

El hecho generó conmoción entre los ocasionales transeúntes y usuarios del transporte público, debido a que ocurrió en uno de los sectores más concurridos de Mar del Plata durante el fin de semana.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, encabezada por Facundo De la Canale, que dispuso la formación de una investigación por el delito de exhibiciones obscenas.

Tras ser notificado de la imputación y cumplirse las actuaciones de rigor, el joven recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, aunque continuará vinculado a la investigación judicial.

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