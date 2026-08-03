Un docente fue detenido en Coronel Dorrego acusado del delito de grooming, tras una investigación que lo señala por presuntamente contactar a una alumna de una escuela técnica mediante una cuenta falsa de Instagram con fines sexuales.

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El acusado fue identificado como Franco Nahuel Sánchez, quien fue arrestado en las últimas horas durante un procedimiento realizado por efectivos de la División Cibercrimen de Bahía Blanca en su domicilio de la calle José Hernández al 700.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por las propias autoridades de la escuela secundaria técnica a la que asiste la víctima.

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Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2023, cuando el imputado habría utilizado un perfil falso de Instagram para enviarle mensajes de contenido sexual a una alumna, que actualmente tiene 17 años, e incluso proponerle un encuentro.

La investigación está a cargo del fiscal de Delitos Informáticos de Bahía Blanca, Rodolfo de Lucia, quien solicitó la detención del docente. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 4, que se encuentra a cargo de manera interina del juez Guillermo Mércuri.

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Sánchez quedó imputado por el delito de captación de un menor de edad por medios tecnológicos con fines sexuales, conocido como grooming, una figura penal que sanciona el contacto con menores a través de plataformas digitales con fines de abuso o explotación sexual.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar el alcance de los hechos y reunir nuevas pruebas en torno a la denuncia presentada contra el docente.