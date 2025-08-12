La azafata fue detenida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini cuando intentaba contrabandear celulares de alta gama, joyas y monedas de oro.

Tras un allanamiento realizado en su domicilio por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se incautó una importante suma de dinero en efectivo.

El hecho se produjo durante los controles de rutina en el preembarque del vuelo N° 1304 de Aerolíneas Argentinas con destino a Miami, Estados Unidos. Mediante una inspección con rayos X, los oficiales detectaron en el equipaje de mano de la tripulante sospechosos objetos.

Al revisar sus pertenencias, encontraron joyas, relojes y monedas de color dorado. Al ser consultada sobre la procedencia de estos, la mujer afirmó que una persona le había ofrecido transportarlos a cambio de una suma de dinero. Posteriormente, se inspeccionó la valija despachada en bodega, donde se hallaron 10 teléfonos celulares de alta gama, que la azafata dijo transportar para su reparación.

Una verificadora de la Aduana elaboró un informe que confirmó que varios de los objetos dorados eran de oro, con un valor estimado en 47.000 dólares. Además, se determinó que una cadena plateada era de oro blanco con incrustaciones de diamantes y que los relojes eran originales de una marca de lujo.

Al día siguiente, efectivos de la PSA realizaron un allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires, donde secuestraron un teléfono celular, 93.920 dólares y 15.730 euros en billetes de distintas denominaciones.

La mujer, de 64 años, fue detenida y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 05, a cargo del juez Diego Alejandro Amarante.