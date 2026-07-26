Una mujer fue detenida en Tigre, acusada del presunto delito de trata de personas, por participar de una organización que reclutaba ciudadanos argentinos para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.

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La investigación comenzó en marzo, cuando cuatro hombres fueron interceptados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto internacional de Ezeiza, poco antes de abordar un vuelo con destino final a Ucrania.

En un primer momento, los pasajeros aseguraron que viajarían para desempeñarse como albañiles en tareas de reconstrucción. Sin embargo, las entrevistas realizadas por separado revelaron numerosas inconsistencias. Ninguno pudo explicar quién había pagado los pasajes, quién los recibiría al llegar al país europeo, en qué consistiría el supuesto trabajo ni cuándo regresarían a la Argentina.

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Finalmente, los cuatro reconocieron que el verdadero objetivo del viaje era incorporarse al frente de combate. Según declararon, les habían ofrecido un salario de 3.000 euros mensuales y el contrato sería firmado una vez arribados a Ucrania.

También afirmaron que fueron contactados mediante plataformas digitales y que recibieron instrucciones para ocultar el verdadero motivo del viaje, ya que les habían advertido que podrían ser demorados si lo revelaban.

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Con esa información, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina avanzó con las tareas investigativas e identificó a quienes estarían detrás del presunto reclutamiento.

Como resultado, se realizó un allanamiento en la localidad de Alfonsina Storni, partido de Tigre, donde fue detenida una mujer señalada como una de las presuntas reclutadoras.

Durante el procedimiento también era buscada su pareja, también un ex policia de la Ciudad, quien abandonó el país el pasado 29 de junio con destino a Brasil por lo que no pudo ser localizado.

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En el domicilio allanado, los investigadores secuestraron el teléfono celular de la detenida y detectaron que administraba una plataforma para operar con criptoactivos. Por orden judicial, esos fondos quedaron congelados mientras continúa la investigación.

Además, los efectivos hallaron diversos elementos relacionados con el conflicto bélico, entre ellos: un arma de fuego, Indumentaria camuflada, gorros con una calavera utilizada por grupos de mercenarios, un bolso con los colores de Ucrania, y Parches alusivos a la guerra.

No obstante, según informaron los investigadores, no se encontraron documentos vinculados con la presunta maniobra ni personas que pudieran ser consideradas víctimas de trata durante el allanamiento.

Tras su detención, la mujer fue trasladada a dependencias de la Policía Federal Argentina y posteriormente quedó alojada en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a disposición de la Justicia.

La causa continúa abierta para determinar el alcance de la presunta organización y establecer si existen otras personas involucradas en el reclutamiento de argentinos para participar del conflicto armado en Ucrania.