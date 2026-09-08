Según se informó oficialmente, una patrulla de la Sección “Malvinas Argentinas” del Escuadrón Seguridad Ciudadana “Norte” llevó a cabo un procedimiento en infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”, cuando recorrían las calles del complejo habitacional N°38 de la localidad de Tierras Altas.

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Los gendarmes fueron alertados cuando divisaron que un motociclista aceleró la marcha y huyó a alta velocidad, arrojando una bolsa de nylon sobre la vía pública.

Al realizar un seguimiento, los funcionarios divisaron que el involucrado ingresó a una vivienda del asentamiento y posteriormente escapó por los muros del lugar. Ante este indicio, los uniformados inspeccionaron la misma y encontraron en su interior 976 dosis con cocaína (695 gramos) y marihuana (293 gramos) y 2.439.000 pesos argentinos.

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Se procedió a identificar a los propietarios de la morada y se constató que el ciudadano mayor de edad tenía pedido de captura desde el 11 de diciembre de 2025 por robo agravado.

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