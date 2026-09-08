Detuvieron a una pareja narco en Malvinas Argentinas
El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Tierras Altas. Gendarmería secuestró casi mil envoltorios con cocaína y marihuana, además de más de 2,4 millones de pesos en efectivo. El hombre tenía pedido de captura de 2025.
Según se informó oficialmente, una patrulla de la Sección “Malvinas Argentinas” del Escuadrón Seguridad Ciudadana “Norte” llevó a cabo un procedimiento en infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”, cuando recorrían las calles del complejo habitacional N°38 de la localidad de Tierras Altas.
Los gendarmes fueron alertados cuando divisaron que un motociclista aceleró la marcha y huyó a alta velocidad, arrojando una bolsa de nylon sobre la vía pública.
Al realizar un seguimiento, los funcionarios divisaron que el involucrado ingresó a una vivienda del asentamiento y posteriormente escapó por los muros del lugar. Ante este indicio, los uniformados inspeccionaron la misma y encontraron en su interior 976 dosis con cocaína (695 gramos) y marihuana (293 gramos) y 2.439.000 pesos argentinos.
Se procedió a identificar a los propietarios de la morada y se constató que el ciudadano mayor de edad tenía pedido de captura desde el 11 de diciembre de 2025 por robo agravado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión