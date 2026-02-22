La Policía de la Ciudad detuvo en el partido de San Martín a una mujer de 35 años y recuperó gran parte de los elementos sustraídos en un robo ocurrido días atrás en el barrio de Caballito al músico Daniel Guillermo González, ex guitarrista de Norberto "Pappo" Napolitano, el pasado 15 de febrero.

Ads

En el hecho delictivo, el damnificado fue sorprendido al ingresar a un edificio sobre avenida Avellaneda por una pareja que lo obligó a entrar al complejo habitacional y, ya en su casa, le robaron instrumentos y otros elementos de valor.

Alambre González

De acuerdo a lo denunciado, los asaltantes se llevaron distintas guitarras eléctricas y 15 pedales de diferentes marcas importadas, además de documentación personal, dinero en efectivo, un teléfono celular y también lo obligaron a realizar una transferencia mediante billetera virtual.

Ads

En el marco de la investigación, los efectivos lograron establecer a través de las cámaras de seguridad, el sistema por el que la víctima hizo la transferencia y los movimientos previos de los delincuentes, la información del perfil de los autores, según publicó el abogado y periodista Gabriel Iezzi.

A partir de lo cual identificaron la propiedad de ambos y solicitaron al magistrado interviniente la correspondiente orden de allanamiento.

Ads

Con la orden otorgada, el personal irrumpió en el domicilio de Pueyrredón al 5700, en Billinghurst, partido de San Martín, con apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Allí, aseguró el lugar y realizó la requisa en presencia de testigos, donde se secuestraron once pedaleras de distintas marcas, transformadores y cables de conexión, un reloj smartwatch de aluminio, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, además de concretarse la detención de la imputada, mientras se mantiene la búsqueda del otro sospechoso.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del Dr. Alejandro Ferro, quien dispuso el traslado de la detenida a dependencia policial y las medidas de rigor.