Tras permanecer prófugo poco más de 48 horas, Sebastián Demichelis fue detenido por personal de la DDI Morón, acusado de haber asesinado a balazos a Diego Eduardo Consencao (32) en plena calle y a plena luz del día, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que provocó una fuerte conmoción en Hurlingham.

El crimen ocurrió en el barrio Villa Tesei. Según las imágenes difundidas, ambos hombres circulaban en bicicleta cuando, tras un breve intercambio de palabras, Demichelis descendió de su rodado, extrajo un arma calibre .40 y disparó al menos tres veces contra Consencao.

La víctima recibió impactos en el tórax y la pelvis, y aunque fue trasladada de urgencia al hospital Güemes de Haedo, murió horas después a raíz de las graves heridas. Testigos del hecho contaron que el joven “se desangró en la vereda” mientras aguardaba asistencia.

El atacante, que vestía campera blanca y negra, pantalón marrón y gorra negra, guardó el arma en una riñonera, volvió a tomar su bicicleta y huyó del lugar, dejando atrás a su acompañante, un adolescente de 15 años que fue identificado pero no puede ser imputado por su edad.

La investigación, encabezada por el fiscal Mario Ferrario, de la UFI N°3 de Morón, permitió identificar al sospechoso y rastrear su paradero mediante cámaras de seguridad, testimonios vecinales y seguimientos encubiertos. Finalmente, los efectivos lo encontraron deambulando a seis cuadras del sitio del crimen, en la esquina de Martín de Alzaga y Niza, donde fue arrestado sin resistencia.

Hasta el momento, el arma homicida no fue hallada, aunque los peritos recolectaron tres vainas servidas en el lugar del hecho. Por la gravedad del caso, la causa fue caratulada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego”.

Demichelis será trasladado en las próximas horas a sede judicial para ser indagado por el asesinato, mientras la Justicia busca determinar los motivos que desencadenaron la violenta disputa entre ambos ciclistas. De ser hallado culpable, enfrenta una condena de más de 15 años de prisión.