El hombre acusado de asesinar a tiros a Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años, fue detenido este lunes tras varias horas de búsqueda en Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Alexis Damián Lumbrera, señalado como autor del ataque ocurrido en una estación de servicio de esa ciudad.

El crimen se produjo el domingo por la noche en una estación ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels, cuando la víctima se acercó al lugar para retirar a su hija, que regresaba de un viaje con amigos. Allí se encontró con Lumbrera —actual pareja de su ex— y se desató una discusión.

Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el enfrentamiento escaló rápidamente y terminó de manera trágica cuando el agresor extrajo un arma de fuego y disparó al menos seis veces. Martínez fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, donde murió minutos después a causa de las heridas.

Tras el ataque, el acusado escapó y permaneció prófugo durante varias horas, situación que motivó un amplio operativo policial en la zona. Finalmente, este lunes por la mañana se confirmó su detención, quedando imputado por el delito de homicidio, en una causa que quedó a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

El hecho ocurrió delante de varios chicos que volvían de un paseo al Parque de la Costa y de la actual pareja del acusado, un dato que había sido consignado en la primera nota publicada por LANOTICIA1.COM, cuando el atacante aún era intensamente buscado por la Policía.

Con la detención de Lumbrera, la investigación entra ahora en una nueva etapa, mientras la Justicia avanza con las pericias y la toma de declaraciones para reconstruir en detalle lo ocurrido.