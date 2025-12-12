Las familias de Facundo Leonelli (23) y Melina Zelarayán (26) recibieron este domingo la noticia que esperaban desde el accidente: quedó detenido Hugo Alfredo Fraga (39), acusado de manejar alcoholizado y provocar el choque que terminó con la vida de la pareja que viajaba en moto en Esteban Echeverría.

Ads

La detención fue ordenada por el fiscal Andrés Devoto, de la Fiscalía Descentralizada de Esteban Echeverría, y avalada por el juez de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, bajo la imputación de doble homicidio culposo agravado. Según la investigación, cuando los agentes de la SubDDI de Ezeiza llegaron al domicilio del imputado, el hombre intentó huir pero fue reducido a pocos metros.

“Que el asesino de mi hija esté preso es un homenaje a su memoria, un respiro al alma”, dijo a Clarín Vanina Ayala, madre de Melina. También habló Francisco Leonelli, padre de Facundo: “Sentí un poco de alivio por estar más cerca de que se haga justicia”.

Ads

El accidente ocurrió el 8 de noviembre por la noche, cuando la moto de la pareja fue embestida en el cruce de Luis de Sarro y Zuviría, en Luis Guillón, por un Ford Focus blanco manejado por Fraga, que dobló sin señalizar. Melina murió en el lugar; Facundo falleció 15 días después. Los estudios toxicológicos confirmaron que el conductor tenía 0,60 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia rige tolerancia cero.

El abogado de ambas familias, Marcelo Ponce, adelantó que insistirá en impulsar una acusación por dolo eventual. Vanina, la mamá de Melina, resumió el sentimiento común: “No vamos a parar. Quiero poder mirar a mi nieto y decirle que logramos la justicia que su mamá merecía”.

Ads