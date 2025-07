El transportista Raúl Alejandro García Lozano, de 48 años, fue detenido en la ciudad de Quequén por efectivos de las DDI de Mar del Plata y Necochea.

Está acusado de causar la muerte del médico marplatense Diego Quirós y su hijastro de 9 años en un accidente ocurrido el 8 de junio.

La aprehensión se concretó tras confirmarse la revocatoria de su excarcelación por el caso del siniestro que tuvo lugar en el kilómetro 45 de la ruta 88, en jurisdicción del Destacamento Vial La Ballenera. Aquella noche, un acoplado se desprendió del camión conducido por Lozano García, lo que provocó que varios vehículos intentaran esquivarlo. Sin embargo, el automóvil en el que viajaban Quirós, director de Imágenes MdQ y ex presidente de Biguá Rugby Club, su pareja Yanina Liani y el menor de 9 años no pudo evitar el impacto. Como consecuencia, Quirós y el niño fallecieron, mientras que Liani sufrió graves lesiones.

García se encuentra imputado por el delito de "homicidio culposo agravado por pluralidad de víctimas" con pena de entre 2 y 5 años de prisión. El fiscal Rodolfo Moure había apelado la decisión del juez de garantías, Daniel De Marco, quien inicialmente otorgó la excarcelación al acusado. Finalmente, la Cámara de Apelaciones y Garantías revocó días atrás la resolución de De Marco.

Al momento del choque, no tenía el registro de conducir profesional -no lo pudo renovar y tiene una condena penal por violencia de género- y el camión marca Mercedes Benz que conducía no tenía la VTV al día. Por otra parte, su test de alcoholemia arrojó resultado negativo.